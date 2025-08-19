Utorok19. august 2025, meniny má Lýdia, zajtra Anabela

Útoky na humanitárnych pracovníkov rastú! Rok 2025 môže byť najhorší

Hadja Lahbibová
Hadja Lahbibová (Zdroj: TASR/AP/Virginia Mayo)
TASR

BRUSEL - Poskytovanie humanitárnej pomoci nebolo nikdy také nebezpečné, pričom rok 2024 bol pre humanitárnych pracovníkov najtragickejším – 383 osôb bolo zabitých, 308 zranených a 125 unesených. Od začiatku tohto roku zaznamenali medzi humanitárnymi pracovníkmi už 265 obetí a hrozí, že minuloročný tragický rekord bude prekonaný. Pri príležitosti utorkového Svetového humanitárneho dňa na to upozornila eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová.

Európska únia patrí k najväčším darcom humanitárnej pomoci na svete, no jej poskytovanie je podľa Lahbibovej čoraz riskantnejšie. „Cielených útokov na civilistov a humanitárnych pracovníkov, ako aj na nemocnice, školy a ďalšie civilné objekty pribúda, zatiaľ čo prístup k život zachraňujúcej pomoci je mnohým čoraz častejšie upieraný,“ zdôraznila eurokomisárka vo vyhlásení.

Pripomenula, že „pravidlá vojny“ ustanovené Ženevskými dohovormi z roku 1949 zostávajú v platnosti a ich porušovanie je zločinom. Zdôraznila, že bez vyvodenia zodpovednosti voči páchateľom útokov bude počet obetí ďalej narastať.

Existuje mnoho konfliktov, ktoré verejnosť nepozná

Mimoriadne zraniteľní sú podľa nej miestni humanitárni pracovníci, ktorí údajne tvoria až 90 percent obetí útokov. Lahbibová zároveň upozornila, že hoci svet sleduje najmä krízy v Sudáne, Pásme Gazy a na Ukrajine, existuje množstvo ďalších konfliktov a humanitárnych katastrof, ktoré zostávajú mimo pozornosti verejnosti.

„Humanitárna pomoc zostane aj v najtemnejších časoch zdrojom nádeje a EÚ ju bude naďalej neochvejne podporovať. Viem však, že zatiaľ čo humanitárna pomoc je nevyhnutná, sama osebe nestačí. Na ukončenie utrpenia spôsobeného konfliktmi a krízami zapríčinenými človekom je potrebné odvážne politické riadenie a opatrenia na dosiahnutie trvalého mieru a ochranu najzraniteľnejších,“ dodala Lahbibová.

Svetový humanitárny deň je venovaný humanitárnym pracovníkom a tým, ktorí prišli o život pri práci v rámci humanitárnych aktivít. Vyhlásila ho Organizácia Spojených národov (OSN) v decembri 2008 a každoročne pripadá na 19. august. Tohtoročná téma je Posilňovanie globálnej solidarity a posilňovanie miestnych komunít.

