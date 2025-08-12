Izrael zintenzívnil útoky v meste Gaza, tvrdí palestínsky úrad civilnej obrany

GAZA - Izrael v uplynulých dňoch zintenzívnil letecké útoky na mesto Gaza, oznámil v utorok úrad civilnej obrany v Pásme Gazy. K zintenzívneniu izraelských náletov došlo po tom, čo izraelský bezpečnostný kabinet v noci na piatok schválil plán vojensky obsadiť toto palestínske mesto. Informuje o tom agentúra AFP.
Izraelská vláda neuviedla, kedy jej sily vstúpia do oblasti mesta Gaza, ale podľa hovorcu palestínskeho úradu Mahmúda Bassala nálety na Gazu za uplynulé tri dni zintenzívneli. Bassal tvrdí, že štvrte Zajtún a Sabra zasiahli silné izraelské letecké útoky zamerané na domy civilistov . „Už tretí deň izraelská okupačná entita zintenzívňuje svoje bombardovanie,“ vyhlásil hovorca. „Izraelská okupácia využíva v oblasti všetky typy zbraní – bomby, drony a tiež vysoko výbušnú muníciu, ktorá spôsobuje masívne ničenie civilných domov,“ uviedol.
Bassal dodal, že v utorok zahynulo Pásme Gazy najmenej 24 ľudí, pričom niekoľko z nich prišlo o život práve pri náletoch v meste Gaza. Obyvateľ štvrte Zajtún uviedol, že útoky Izraela sú počas posledných dvoch dní extrémne intenzívne. Pod troskami budov sa podľa neho nachádzajú obete, ku ktorým sa z dôvodu pokračujúcich útokov nedokáže nikto dostať. Izrael je v súčasnosti vystavený narastajúcemu tlaku pre 22 mesiacov trvajúcu vojnu v Pásme Gazy, kde sa šíri hladomor po tom, čo Izrael od marca tohto roka 11 týždňov blokoval prísun všetkej pomoci na toto vojnou zničené palestínske územie. Samotný izraelský premiér Benjamin Netanjahu je podľa AFP pod tlakom, aby zabezpečil prímerie a návrat zvyšných rukojemníkov zadržiavaných militantným hnutím Hamas, ako a pre plány jeho vlády rozšíriť ofenzívu v tejto palestínskej enkláve.