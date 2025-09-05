Počas občianskej vojny v Sudáne došlo k zločinom proti ľudskosti, uvádza OSN

ŽENEVA - Sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) spáchali počas občianskej vojny v Sudáne množstvo zločinov proti ľudskosti, a to najmä počas obliehania mesta al-Fašír v regióne Dárfúr, uviedli v piatok vyšetrovatelia OSN. Informuje správa agentúry AFP.
Vyšetrovacia misia OSN pre Sudán vo svojej novej správe zistila, že RSF sa „dopustili zločinov proti ľudskosti, najmä vrážd, mučenia, núteného vysídľovania, prenasledovania na etnickom základe a iných neľudských činov“. Okrem toho tiež našla dôkazy o vojnových zločinoch, ktoré páchali obe strany konfliktu, počas ktorého od roku 2023 zahynuli desaťtisíce ľudí.
„Naše zistenia nenechávajú priestor na pochybnosti: civilisti platia za túto vojnu najvyššiu cenu,“ uviedol vo vyhlásení vedúci misie OSN Mohamed Chande Othman. „Obe strany zámerne cielili na civilistov prostredníctvom útokov, mimosúdnych popráv, mučenia a neľudského zaobchádzania vo väzenských zariadeniach vrátane odopierania jedla, hygieny a lekárskej starostlivosti,“ povedal. Podľa neho nejde o náhodné tragédie, ale o „zámerné stratégie, ktoré predstavujú vojnové zločiny“.
Vyšetrovatelia pripisujú vinu obom stranám konfliktu
Hoci vyšetrovatelia pripisujú vinu obom stranám konfliktu, osobitne zdôraznili brutalitu RSF v meste al-Fašír, ktoré od mája 2024 obiehajú. Polovojenské sily počas obliehania spáchali „množstvo zločinov proti ľudskosti vrátane vrážd, mučenie, zotročovania, znásilnenie, sexuálneho zotročovania a sexuálneho násilia,“ uviedla misia. Poukázala aj na nútené vysídľovanie a prenasledovanie na etnickom, rodovom a politickom základe. „RSF a ich spojenci využili hladovanie ako metódu vedenia vojny a pripravili civilistov o prostriedky nevyhnutné na prežitie vrátane potravín, liekov a humanitárnej pomoci - čo môže predstavovať zločin proti ľudskosti vo forme vyhladzovania,“ dodala.
Misia OSN požaduje medzinárodné kroky s cieľom postaviť páchateľov týchto zločinov pred spravodlivosť, píše AFP. Agentúra tiež informuje, že vyšetrovateľom nepovolili vstup do Sudánu, ale cestovali do okolitých štátov, preskúmali dokumenty a videá a zhotovili viac ako 250 rozhovorov s obeťami a ďalšími osobami, aby dosiahli závery zverejnené v správe. Túto správu budúci týždeň predstavia Rade OSN pre ľudské práva.