Sudánske utečenecké tábory čelia opakovaným útokom a hladomoru: Situácia sa zhoršuje

CHARTÚM - Sudánske polovojenské Jednotky rýchlej podpory (RSF) pri útoku na utečenecký tábor Abú Šúk na západe krajiny zabili 31 ľudí a ďalších 13 civilistov zranili. S odvolaním sa na záchranárov to uviedla agentúra AP. Ide o druhý útok na ten istý tábor v jednom týždni. V tejto východoafrickej krajine už viac ako dva roky pokračuje občianska vojna, ktorá si vyžiadala desiatky tisíc mŕtvych. RSF niekoľko hodín ostreľovali tábor Abú Šúk v štáte Severný Dárfúr, kde panuje hladomor. Medzi mŕtvymi bolo sedem detí a tehotná žena. Tábor sa nachádza v blízkosti mesta Fášir, posledné mesto v oblasti Dárfúru, ktoré stále drží sudánska armáda.
RSF útočí na sudánske utečenecké tábory často. V rozmedzí 14 dní v apríli pri útokoch na Fášir a dva priľahlé utečenecké tábory Zamzam a Abú Šúk v rovnakom štáte zabili viac ako 500 civilistov. Do piatich oblastí krajiny, ako aj v oboch spomínaných táboroch, sa podľa decembrovej správy Výboru pre kontrolu hladomoru (FRC) rozšíril hladomor.
Generál sudánskej armády Abdal Fattáh Burhán a veliteľ RSF Muhammad Hamdán Dagalo v krajine v roku 2021 spoločne vykonali vojenský prevrat, ale neskôr sa rozišli kvôli nezhodám ohľadom rozdelenia moci. Spor 15. apríla 2023 prerástol do otvoreného ozbrojeného stretu a následne do občianskej vojny, pričom obe strany sú obviňované z páchania vojnových zločinov.
Krajina je rozdelená na dve časti
Sudán je vojnou prakticky rozdelený na dve časti: armáda ovláda stred, východ a sever krajiny, zatiaľ čo povstalci takmer celý západ a časť juhu. Konflikt v Sudáne, kde žije asi 50 miliónov ľudí, pripravil o život už niekoľko desiatok tisíc ľudí, z domovov vyhnal viac ako 12 miliónov Sudáncov a spôsobil hladomor, ktorému čelí niekoľko miliónov ľudí. Občianska vojna v tejto východoafrickej krajine je preto podľa medzinárodných organizácií jednou z najväčších humanitárnych kríz posledných rokov.