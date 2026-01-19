Premiér vyjadril sústrasť pozostalým obetí vlakového nešťastia v Španielsku

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vyjadril sústrasť rodinám a pozostalým obetí vlakového nešťastia v Španielsku. Úrad vlády SR o tom informoval na sociálnej sieti.
„Moje myšlienky sú s obeťami a ich rodinami, ako aj so všetkými zranenými, ktorým želám skoré uzdravenie,“ uviedol premiér v pondelok.
V nedeľu (18. 1.) večer sa neďaleko mesta Adamuz v Andalúzii vykoľajili posledné tri vozne vlaku smerujúceho z Málagy do Madridu. Narazili do dvoch vozňov vlaku, ktorý išiel po protiľahlej koľaji z Madridu do Huelvy a takisto sa vykoľajil. V oboch vlakoch bolo vyše 500 ľudí. Počet obetí záchranári v pondelok ráno stanovili na 39, najmenej 152 ľudí sa zranilo.