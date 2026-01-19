Príšerná smrť: Otužilec sa potopil pod zamrznutý ľad a už sa nevynoril! Mŕtve telo vytiahli potápači

BRNO - Pokus preplávať pod ľadom medzi dvoma vysekanými otvormi sa pri Brne skončil smrťou. Zásah záchranárov, slová polície aj reakcia skúseného potápača znovu otvárajú otázku, kde sa končí odvaha a začína hazard.
Nešťastie na Kaolínovom jazierku
Nedeľné dopoludnie sa na Kaolínovom jazierku medzi obcami Maršov a Lažánky na Brniansku zmenilo na tragédiu. Skupina otužilcov sa nachádzala pri zamrznutej hladine, keď sa jeden z mužov rozhodol preplávať pod ľadom z jedného vysekaného otvoru k druhému. Na hladinu sa už nevrátil.
Prvé hlásenie o zmiznutí muža pod vodou prijali záchranári krátko pred desiatou hodinou dopoludnia. Na miesto okamžite vyrazili hasiči, no ich možnosti boli obmedzené.
Zásah pod ľadom
Keďže hasiči nedisponujú potápačmi a zasahujú len na hladine alebo tesne pod ňou, bolo nutné privolať policajných potápačov. Podľa polície komplikoval situáciu aj náročný terén v okolí jazierka a samotná príprava zásahu pod ľadom si vyžiadala značný čas.
„Samotné pátranie pod hladinou trvalo približne pätnásť minút, kým bolo telo muža stredného veku nájdené,“ uviedol policajný hovorca Pavel Šváb pre Novinky.cz. Telo následne z vody transportovali hasiči.
Zásah mal aj psychicky náročný rozmer – krízový pracovník musel o tragickej udalosti informovať rodinu zosnulého.
Bez lana a bez istenia
Podľa informácií polície muž nemal pri sebe žiadne záchranné lano ani iné istenie, ktoré by mu pomohlo v prípade straty orientácie. Práve dezorientácia pod ľadom je podľa odborníkov jedným z najčastejších a najnebezpečnejších rizík.
„Ide o extrémne riskantné správanie. V tomto prípade sa skončilo stratou života,“ zdôraznil Šváb s tým, že základné bezpečnostné pravidlá sú pri takýchto aktivitách absolútne nevyhnutné.
Keď sa tragédia dotkne celej komunity
Smrť muža vyvolala silnú odozvu aj medzi ľuďmi, ktorí sa otužovaniu a potápaniu pod ľadom venujú dlhodobo. Jeden z nich otvorene priznal, že cíti potrebu reagovať – aj preto, že sám zdieľa videá z ponorov a uvedomuje si, že môžu niekoho inšpirovať.
Zároveň však opakovane upozorňuje, že potápanie pod ľadom patrí medzi činnosti s vysokým rizikom. V jeho prípade ide vždy o dôslednú prípravu, jasné postupy, záložné riešenia a časovú rezervu. Ani pri momentoch dezorientácie pod ľadom nikdy nešlo o krízovú situáciu – práve preto, že bezpečnosť bola nadradená výkonu.
Internet a skreslený obraz rizika
Podľa jeho slov je paradoxom, že na internete bývajú často oslavované videá, pri ktorých sú porušené základné bezpečnostné zásady. Naopak, ponory so systémom, istením a pripraveným riešením krízových situácií bývajú verejnosťou kritizované – len preto, že „vyzerajú nebezpečne“.
Realita je však opačná. To, čo pôsobí dramaticky, môže byť zvládnuté bezpečne. A to, čo vyzerá jednoducho, môže byť smrteľné.
Návody nestačia, rozhoduje rozum
Na internete existuje množstvo návodov na potápanie či plávanie pod ľadom – pre otužilcov, freediverov aj potápačov s výstrojom. Žiadny z nich však nenahradí pud sebazáchovy a schopnosť realisticky vyhodnotiť vlastné limity.
Skúsení ľudia v tejto komunite prirovnávajú situáciu k zberu húb. Aj ten môže skončiť tragicky, ak človek rozmýšľa len napoly. Napriek tomu nikto nezakazuje košíky ani prechádzky v lese – zodpovednosť nesie jednotlivec.
Zdieľanie nie je príčina smrti
Podľa potápača nie je riešením ani zákaz zverejňovania takýchto aktivít na sociálnych sieťach. Ľudia, ktorí konajú bez rozmyslu, budú riskovať bez ohľadu na to, čo vidia online. Tí opatrní sa často rozhodnú, že sa do podobnej aktivity vôbec nepustia – aj keď majú pred sebou kvalitný a bezpečný návod.
Zodpovednosť za rozhodnutie ísť pod ľad nesie vždy ten, kto sa preň rozhodne.
Apel na záver
Tragédia pri Brne je bolestnou pripomienkou, že potápanie a plávanie pod ľadom nepatria medzi bežné otužilecké aktivity. Odborníci dlhodobo odporúčajú absolvovať špeciálny výcvik, používať vhodné vybavenie a nikdy nepodceňovať prípravu.