Babiš otvorene o Grónsku: Česko chce, aby došlo k dohode

PRAHA - Česko podľa premiéra Andreja Babiša preferuje, aby v spore o Grónsko došlo k dohode. O českej pozícii k aktuálnej situácii podľa jeho slov vo vláde debatujú, odmietol však potvrdiť, že ČR stojí jasne na strane Grónska. Pripojiť sa k dokumentu ôsmich európskych lídrov o podpore Grónska je podľa neho zbytočné. Minister zahraničných vecí ČR Petr Macinka podobné výzvy či deklarácie označil za „twitterovú diplomaciu“, ktorú podľa jeho slov robila minulá česká vláda. Povedali to v pondelok na tlačovej konferencii po rokovaní vlády.
Na otázku, či ČR priamo podporí Grónsko a pripojí sa k vyhláseniu ôsmich lídrov, že za Grónskom stoja, odpovedal, že to nemôže povedať. „Nemôžem to povedať, prečo by som to hovoril? My hovoríme, že v rámci NATO sú lídrom Spojené štáty a je preto potrebné dospieť k nejakej dohode. Ja som si kvôli tomu kúpil glóbus za 15.000 (korún), taký krásny, aby som presne videl, kde to Grónsko je. A ten Orešnik by z Ruska letel na Biely dom 26 minút. A 11. minúta je práve nad Grónskom. Takže tie argumenty prezidenta Trumpa o Číne a Rusku sú relevantné, ale je potrebné sa dohodnúť. A nejaké výzvy alebo deklarácie sú o ničom,“ uviedol český premiér.
O pozícii Česka podľa jeho slov ministri debatujú, no ČR preferuje, aby v rámci Aliancie došlo k dohode. „Bolo by veľmi nešťastné, aby došlo k nejakým súbojom. Vieme, že pán prezident Trump je obchodník. Zažili sme situáciu, keď chcel uvaliť clá až 50 percent, potom z toho vycúval a urobil dohodu. Pravdepodobne používa rovnakú taktiku – dá do priestoru nejaký návrh, ktorý potom berie ako nejaký výkop na rokovanie,“ predpokladá Babiš. Zopakoval, že ČR chce, aby sa našiel spôsob, ako s Trumpom vyjednávať a situáciu nakoniec vyriešiť.
Aliancia by sa nemala štiepiť
Macinka podotkol, že aliancia by sa nemala štiepiť, ale že dôležitá je diskusia. Pridať sa na jednu alebo druhú stranu nejakým vyhlásením podľa neho nie je riešenie. „Takto presne vyzerala diplomacia ČR v predchádzajúcej vláde - že sme veľmi jednoduchým spôsobom boli so všetkým hotoví... Túto twitterovú diplomaciu my robiť nechceme, pretože výsledkom diplomacie nemá byť, že človek napíše jednu vetu a má pocit, že tým je to vybavené. Veci sú zložitejšie a určite sa nedajú vyriešiť jedným tlačovým vyhlásením,“ dodal minister.