Markíza predstavila NOVÉHO ženícha: Dámy, to je ale fešák!

DUBAJ - Nový ročník populárnej reality šou prinesie poriadnu dávku všetkého! Televízia Markíza predstavila nového ženícha. Dámy, pripravte sa, je to poriadny fešák.
Zoznamovacia reality šou Ruža pre nevestu sa vracia s ďalšou sériou a hneď na úvod odhaľuje hlavnú tvár novej sezóny. Ženíchom štvrtého ročníka je 28-ročný Adrián Chabada – úspešný odborník na reality a investície, ktorý si vybudoval kariéru v jednom z najnáročnejších biznisových prostredí sveta, v Dubaji. Nakrúcanie novej série sa práve rozbehlo na exotickej Srí Lanke, kde sa začína jeho cesta za hľadaním skutočnej lásky.
Adrián pochádza zo Sliača, no jeho životná i profesionálna dráha ho zaviedla do USA, Londýna a napokon do Dubaja. Tam už tretí rok pôsobí v najväčšej realitnej spoločnosti. Okrem realitného trhu sa venuje aj investovaniu do akcií a rôznych podnikateľských projektov. Záujem o financie a čísla ho sprevádzal už od mladosti a svoju kariéru si budoval krok za krokom. Presadiť sa v silnej konkurencii Dubaja považuje za jeden zo svojich najväčších osobných úspechov. Skúsenosti má aj zo sveta modelingu – počas štúdia spolupracoval s renomovanými značkami. Modeling pre neho znamenal najmä možnosť cestovať a rozširovať si obzory. Vo voľnom čase sa venuje športu, cestovaniu a rád trávi čas s rodinou a priateľmi.
„Keďže žijem a pracujem v Dubaji, bol som milo prekvapený, že si táto ponuka našla práve mňa. Hneď ma zaujala, no potreboval som si ju dôkladne premyslieť. Veľmi dôležitá bola pre mňa spätná väzba od mojich blízkych, ktorí ma v rozhodnutí podporili. Som v období, keď cítim, že nastal správny čas otvoriť sa láske a zdieľať budúcnosť s tou správnou ženou. Veľmi sa na toto dobrodružstvo teším a verím, že na konci šou budem odchádzať spolu so ženou, ktorú budem môcť nazývať svojou partnerkou,“ hovorí Adrián Chabada. Aj štvrtá séria Ruže pre nevestu sa odohráva v atraktívnej exotickej lokalite, ktorá dodáva šou výnimočnú atmosféru. O Adriánovu priazeň sa bude uchádzať pestrá skupina dievčat.
„Ruža pre nevestu sa bude opäť odohrávať na krásnej Srí Lanke – exotickej nielen pre našich divákov, ale aj pre celý štáb a účinkujúcich. Už samotné prostredie robí túto sériu výnimočnou. Máme skvelého ženícha, ktorý poriadne zamotá hlavy súťažiacim dievčatám, a podarilo sa nám namixovať pestrú kombináciu charakterov, ktoré sa budú navzájom dopĺňať, ale aj dostávať do konfliktov a nečakaných situácií. Navyše, ani tento rok nebude šou bez dramaturgických zvratov – diváci aj účinkujúci sa môžu tešiť na prekvapenia, na ktoré nebudú pripravení,“ priblížil Michal Borec, riaditeľ Centra marketingu skupiny Markíza. Nová séria Ruže pre nevestu štartuje už o niekoľko týždňov na platforme Voyo a následne aj na obrazovkách TV Markíza.
