Prezident Petr Pavel navštívil pápeža, témou rozhovorov bolo aj Grónsko

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. prijal v pondelok dopoludnia na audiencii českého prezidenta Petra Pavla a prvú dámu Evu Pavlovú. Medzi témami rokovania bola vojna na Ukrajine, vzťahy medzi Európou a USA či obete sexuálneho zneužívania v cirkvi. Informuje o tom portál Novinky.cz.
„Rozprávali sme sa o tom, ako sa veľmi dynamicky premieňa súčasný svet, čo to znamená nielen pre našu republiku, ale čo to znamená pre celú Európu, akým spôsobom sa bude vyvíjať jej vzťah k Spojeným štátom, čo môžeme urobiť preto, aby sme sa úplne nevzdialili od politiky založenej na hodnotách, na pravidlách a neskĺzli len k uplatňovaniu politiky na základe sily,“ povedal Pavel po stretnutí s pápežom.
S hlavou katolíckej cirkvi sa tiež zhodli na tom, že demokratické krajiny by mali byť prirodzenými partnermi a že doteraz neboli využité zďaleka všetky možnosti, ktoré sa ponúkajú na riešenie situácie okolo Grónska a vzájomných ekonomických vzťahov medzi USA a Európou. Svätá stolica po stretnutí zase uviedla, že „bol zdôraznený význam naliehavého úsilia o nastolenie mieru a návrat k princípom a hodnotám, ktoré sú v základoch medzinárodného spolužitia.“
Podľa Pavla sa na tlaku, ktorý teraz vyvíja americký prezident Donald Trump na európske štáty, bude profilovať to, ako bude Európa vyzerať v budúcnosti. To bude zásadné aj pre Česko, ktoré sa podľa prezidenta bude musieť čoskoro rozhodnúť, na akú zo strán sa postaví.