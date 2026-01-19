Pondelok19. január 2026, meniny má Mário, Sára, Zara, zajtra Dalibor, Sebastián

Jedinečná príležitosť pre investorov aj podnikateľov: Tretie kolo dražby penziónu Moravica bude už o pár dní

LIPTOVSKÝ JÁN - Niektoré príležitosti sa neopakujú často. A niektoré prídu len raz – no v správnom čase môžu zásadne zmeniť budúcnosť. Presne takou je 3. kolo dražby penziónu Moravica, ktoré sa uskutoční 27. 1. 2026.

Po dvoch kolách sa otvára priestor pre nových záujemcov, ktorí doteraz váhali, sledovali vývoj alebo čakali na ten správny moment. Ten moment práve prichádza.

Penzión Moravica sa nachádza v pokojnom prírodnom prostredí, obklopenom zeleňou a čistým vzduchom, ktoré návštevníci vyhľadávajú pre oddych, regeneráciu aj aktívnu dovolenku. Lokalita je ideálnym spojením ticha, súkromia a dobrej dostupnosti, vďaka čomu je atraktívna počas celého roka. Samotný penzión je riešený tak, aby poskytoval komfort pre hostí aj praktické zázemie pre prevádzku, pozostáva z 12 dvojlôžkových izieb hotelového typu, reštaurácie, kuchyne, recepcie, vinárne v suteréne, herničky pre najmenších a parkovisko. Veľké plus je veľký vonkajší nerezový bazén pre dokonalý oddych počas horúcich letných dní. Objekt je vhodný na pokračovanie v pôvodnom koncepte, ale aj na modernizáciu či prebudovanie na tematický alebo rodinný penzión.

Penzión Moravica – miesto s potenciálom vo vyhľadávanej oblasti čo sa týka letnej turistiky aj zimného lyžovania

Penzión Moravica nie je len nehnuteľnosť. Je to funkčný objekt s príbehom, zázemím a reálnym podnikateľským potenciálom. Nachádza sa v atraktívnej lokalite, ktorá má dlhodobo stabilný záujem zo strany turistov, rekreantov aj firemných klientov.

Pre budúceho majiteľa predstavuje:

  • možnosť okamžitého pokračovania v ubytovacích službách,
  • priestor na rozšírenie, modernizáciu alebo zmenu konceptu,
  • investíciu, ktorá môže generovať výnos už v krátkodobom horizonte.

Prečo práve 3. kolo dražby?

Skúsení investori vedia, že tretie kolo dražby býva často rozhodujúce. Cena je spravidla priaznivejšia, konkurencia prehľadnejšia a šanca získať objekt za výhodných podmienok výrazne rastie.

Toto kolo je ideálne:

  • pre investorov hľadajúcich výhodný vstup do hospitality segmentu,
  • pre podnikateľov s víziou vlastného penziónu či boutique hotela,
  • pre tých, ktorí chcú vložiť kapitál do hmotného aktíva s jasnou hodnotou.

Dražba, ktorá môže rozhodnúť

Dátum 27. január 2026 si už teraz zapisujú tí, ktorí vedia rozpoznať príležitosť skôr než ostatní. Dražba penziónu Moravica nie je len o kúpe budovy – je o novom začiatku, vízii a odvahe urobiť krok vpred.

Dražobná spoločnosť Licify s.r.o. je ochotná poskytnúť bližšie informácie ako aj individuálne obhliadky prípadným záujemcom, bližšie informácie k miestu konania dražby a predmetu dražby nájdu záujemcovia na stránke dražobnej spoločnosti Licify.

Moravica s.r.o. v konkurze

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 18.03.2025, spis. zn.: 3K/19/2024, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Moravica, s.r.o., so sídlom Nová 272, 032 03 Liptovský Ján, IČO: 51 988 101 (ďalej aj ako len „Úpadca“). Uvedené rozhodnutie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV 57/2025 zo dňa 24.03.2025. Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 29.07.2025, sp. zn.: 3K/19/2024 ustanovil súd do funkcie správcu Úpadcu spoločnosť Profesionálna správcovská kancelária, k. s., so sídlom Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, do funkcie správcu Úpadcu. Uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV: 148/2025 zo dňa 04.08.2025.

V rámci majetku tejto spoločnosti je penzión Moravica, ktorý je situovaný v Liptovskom Jáne. Penzión je aktuálne v nájme a je prevádzkovaný pričom nájomná zmluva je uzavretá do doby speňaženia majetku.

Ďalšie zo Zoznamu