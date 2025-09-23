BRATISLAVA - Slovensko musí byť pripravené čeliť novým kybernetickým hrozbám, hackerské útoky a digitálne hrozby totiž pribúdajú každý rok. Odborníci preto opäť diskutujú v Bratislave na Cyber Security Days 2025, pravidelnej konferencii o kybernetickej bezpečnosti, ktorá prináša nové pohľady aj praktické riešenia. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
Kyberbezpečnosť ako národná priorita
„Kybernetická bezpečnosť je dnes otázkou národnej bezpečnosti aj dôvery občanov v digitálny štát. Našou prioritou je pripraviť Slovensko na nové hrozby a vytvoriť bezpečné prostredie pre rozvoj digitálnej ekonomiky,“ zdôraznil štátny tajomník MIRRI a splnomocnenec vlády pre umelú inteligenciu (AI) Radoslav Štefánek, ktorý podujatie otvoril. Pripomenul, že technológie musia byť pre spoločnosť pomocou, nie hrozbou.
MIRRI v súčasnosti pripravuje vyhlášku, ktorá prinesie jasné pravidlá pre bezpečnostné opatrenia vo verejnom aj v súkromnom sektore. Zároveň rozbieha vzdelávacie programy pre vysoké školy, školy a verejnosť, aby sa téma kybernetickej bezpečnosti stala prirodzenou súčasťou digitálnej gramotnosti.
Ochrana kritickej infraštruktúry
Cieľom rezortu je posilniť ochranu kritickej infraštruktúry tak, aby štát dokázal reagovať rýchlo a efektívne. Energetika, zdravotníctvo, doprava či verejná správa - všetky tieto odvetvia musia byť chránené pred kybernetickými útokmi.
Spolupráca s EÚ, NATO a súkromným sektorom
Slovensko sa aktívne zapája do projektov EÚ, NATO aj globálnych iniciatív v oblasti kybernetickej obrany. Dôležitým partnerom je aj súkromný sektor. Technologické firmy prinášajú inovatívne riešenia, ktoré umožnia rýchlejšiu adaptáciu na nové hrozby.
Na konferencii v Bratislave vystúpia experti z MIRRI, vládnej jednotky CSIRT, ale aj akademickej obce. Diskutovať budú o aktuálnych trendoch aj konkrétnych prípadoch vrátane nedávneho útoku na kataster a o tom, ako môže každý jednotlivec prispieť k bezpečnejšiemu digitálnemu prostrediu.