HOROR na dovolenke, plážou otriasol veľký VÝBUCH: Chlapca to poznačilo na celý život, prišiel o časť tela!

PLOČE/BUDVA – Turistov na pláži v Čiernej Hore vystrašil veľký výbuch. Nešťastie sa stalo úplnou náhodou, no napriek tomu si vyžiadalo obrovské zranenie. Chlapca, ktorý sa nachádzal v blízkosti incidentu, poznačil výbuch na celý život.
Na pláži Ploče čiernomorského mesta Budva sa odohral incident, ktorý si budú turisti a domáci ešte dlho pamätať. Počas jasného slnečného dňa, keď bolo na pláži mnoho turistov, došlo k veľmi nečakanej situácii. Ako informuje Dive Magazine, v miestnom obchode a požičovni na potápačskú výstroj vybuchla jedna z kyslíkových fliaš.
Nutná amputácia
Následne sa stalo niečo strašné. Chlapca, ktorý sa v tej chvíli nachádzal zhruba 50 m od miesta činu, zasiahol priamo do zápästia letiaci šrapnel. V nemocnici muselo prísť k následnej amputácii. Nič iné sa už nedalo robiť. Doktori identifikovali chlapca ako cudzinca, no ďalšie podrobnosti neuviedli.
"Na pláži v Ploče, kde sa uskladňuje a vydáva potápačská výstroj, došlo k explózii kyslíkovej bomby. Podľa prvotných správ došlo k vážnemu zraneniu hornej končatiny u 14-ročného chlapca cudzinca," uviedla polícia s tým, že do nemocnice previezli aj ďalšiu maloletú osobu zo Srbska. Zraniť sa mala aj tretia nemenovaná osoba.
Nešťastie z miesta škody vypovedá, že skutočne išlo o väčší výbuch. Tlaková vlna spôsobila viaceré škody v blízkom okolí. Prípad prebrala polícia, ktorá spustila vyšetrovanie. Oblasť okolo výbuchu muťi zákony pre verejnosť uzavreli. Došlo už aj k zatknutiu podozrivého, ktorým má byť srbský občan.