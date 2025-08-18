Dovolenka sa zmenila na horor: 10-mesačný Arian nečakane zomrel v známej destinácii! Užialená matka opísala desivé momenty

ANTALYA - Z bezstarostnej dovolenky sa v sekunde stala nočná mora. Rodičia Roxana a Bogdan a ich dve deti trávili voľný čas v obľúbenom tureckom letovisku Antalya. Za sebou mali bežný dovolenkový deň a bezstarostne sa uložili do postelí. V noci matka nakŕmila 10-mesačného synčeka Ariana Romana. Chlapček bol zdraví a nič nenasvedčovalo tomu, že už o pár hodín bude všetko inak.
Ako povedala matka chlapčeka Roxana, jej syn bol ešte večer pred osudnou nocou veselý a nebadala na ňom žiadne zdravotné problémy. "Arian sa ešte večer smial. Nad ránom sa okolo 5. hodiny ešte zobudil, najedol sa a všetko bolo v poriadku", povedala pre taliansky portál Corriere del Veneto. Keď sa však okolo siedmej ráno zobudili, všimli si, že chlapec v postieľke sfialovej a vytvorili sa mu škvrny. "Zobrala som ho do náručia a bol v bezvedomí,“ opísala ťažké chvíle nešťastná matka.
S bezvládnym telom malého synčeka bežali na recepciu, odkiaľ ihneď volali záchranku, kým dorazila sanitka, chlapčeka sa pokúšali masážou srdca oživiť ďalší dovolenkári. Žiaľ, márne. Ani oni a ani privolaní záchranári už Arianovi pomôcť nedokázali.
Problémová byrokracia
Rodina pochádzajúca z Rumunska žije už 20 rokov v Taliansku a táto krajina je ich domovom. V Turecku boli na dovolenke. Do Talianska chceli preniesť aj telo nebohého synčeka, narazili však na administratívne problémy. Na prevoz tela potrebovali špeciálny, takzvaný pohrebný pas. Ten môže vydať konzulát až po doručení všetkej potrebnej dokumentácie poštou. To si však žiada čas a hoci rodina už všetky potrebné dokumenty poslala, hrozilo, že nestihne rezervovaný let a príde tak aj on značnú časť vynaložených financií. V snahe pomôcť sa spojila aj miestna komunita. Miestni z Musile di Piave blízko Benátok, kde rodina žije, už vytvorili zbierku, ktorá má užialenej rodine pomôcť v ťažkých chvíľach aspoň finančne.
Našťastie, prevoz tela bol nakoniec umožnený. „Ďakujem matričnému úradu za vynikajúcu prácu, ktorú odviedli s talianskym konzulátom v Turecku, ktorý vyriešil otázku repatriácie malého Ariana za pol dňa,“ uviedla starostka mestečka, kde rodina žije, Susanna Silvia Sindaco. Za malým chlapčekom smúti celá komunita. "Tvoje sladké, radostné očká navždy zostanú v srdciach všetkých, ktorí ťa stretli, aj len na krátky čas," napísala na adresu chlapčeka starostka.
Pár má ešte 6-ročného syna Iannisa.