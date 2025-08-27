Turecká armáda slávnostne prevzala systém protivzdušnej obrany „Oceľová kupola“

ANKARA - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu ohlásil, že armáda krajiny prevzala systém protivzdušnej obrany nazvaný „Oceľová kupola“. Viaceré regionálne konflikty podľa neho Turecko prinútili posilniť svoje obranné spôsobilosti. Slávnostná ceremónia sa uskutočnila v sídle zbrojárskej spoločnosti Asalsan. Upozornila na to agentúra AFP.
„Dnes odovzdávame našej armáde systém Oceľová kupola, pozostávajúci zo 47 vozidiel v hodnote 460 miliónov dolárov, ktorý vzbudí dôveru u priateľov a strach u nepriateľov,“ povedal Erdogan na slávnosti rok po spustení projektu. Odovzdanie systému je podľa prezidenta „bodom zlomu“ pre Turecko, ktorý významne posilní jeho protivzdušnú obranu.
Inšpirácia izraelskou Železnou kupolou
Turecko predstavilo plány na zriadenia viacvrstvového systému protivzdušnej obrany na ochranu svojho vzdušného priestoru v auguste minulého roka. Podľa AFP je inšpirovaný renomovaným izraelským systémom Železná kupola.
Vlastný radar je kľúč k bezpečnej budúcnosti
„Nedávne konflikty v našom okolí odhalili dôležitosť radarových systémov, ktoré dokážu odhaliť prichádzajúce hrozby zo vzduchu,“ povedal Erdogan. „Ak krajina nedokáže vyvinúť vlastný radarový a protivzdušný obranný systém, nemôže sebavedome hľadieť do budúcnosti tvárou v tvár súčasným bezpečnostným výzvam, najmä v našom regióne. Sme si vedomí potreby nenechať nič na náhodu a so systémom Oceľová kupola budeme teraz v oblasti protivzdušnej obrany v inej lige,“ deklaroval turecký prezident.