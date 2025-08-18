Piatkový výbuch v ruskej továrni si vyžiadal už 20 obetí a 134 zranených

MOSKVA - Výbuch v továrni v ruskej Riazanskej oblasti, ku ktorému došlo v piatok, si vyžiadal už najmenej 20 obetí a 134 zranených, uviedli v pondelok tamojšie záchranné služby. Informuje agentúra Reuters.
Výbuch v továrni Elastik spustil požiar
Oblastný gubernátor Pavel Malkov v piatok povedal, že nehodu spustil požiar v dielni továrne. Doposiaľ však nie je z ruských médií celkom zrejmé, čo požiar spôsobilo či o taký typ továrne ide. Oficiálne ruské zdroje neposkytli žiadne podrobnosti nad rámec informácií o snahe nájsť a ošetriť zranených. Podľa správ nezávislých médií k výbuchu ale došlo v továrni Elastik, ktorá sa nachádza neďaleko mestečka Lesnoj v centrálnej časti Riazanskej oblasti a kde sa vyrába pušný prach a munícia.
Počet obetí stúpol
„K 18. augustu zahynulo v dôsledku incidentu 20 osôb,“ oznámili miestne záchranné zložky v príspevku na platforme Telegram. Predchádzajúce informácie uvádzali 11 obetí. „Zranených je 134 ľudí, z toho 31 pacientov sa nachádza v nemocniciach v Riazani a Moskve, zatiaľ čo 103 pacientov podstupuje ambulantnú liečbu,“ upresnili.
Úrady v Riazanskej oblasti vyhlásili pondelok 18. augusta za deň smútku. „Vlajky budú spustené na pol žrde na území celého regiónu,“ ohlásil už skôr Malkov v príspevku na Telegrame. V súvislosti s výbuchom sa začalo vyšetrovanie pre podozrenie z nedodržiavania bezpečnostných noriem pri práci.