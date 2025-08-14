Rusko označilo Reportérov bez hraníc za nežiaducu organizáciu: Spolupráca hrozí trestným stíhaním

MOSKVA - Ruské ministerstvo spravodlivosti vo štvrtok označilo Reportérov bez hraníc (RSF) za „nežiaducu“ organizáciu. Označenie inštitúcie za „nežiaducu“ znamená, že každý, kto pre ňu v Rusku pracuje alebo s ňou spolupracuje, sa vystavuje riziku trestného stíhania. Informuje o tom agentúra Reuters.
Rusko pravidelne zaraďuje mimovládne organizácie alebo médiá na zoznam „nežiaducich“ subjektov. Zaradené sú doň organizácie, ktorých činnosť podľa ruských orgánov ohrozuje základy ústavného poriadku, bezpečnosť alebo obranyschopnosť krajiny. Tento trend eskaloval po invázii ruskej armády na Ukrajinu. Rusko je za toto konanie terčom ostrej kritiky ľudskoprávnych organizácií na Západe. Na zozname nežiaducich organizácií sa už nachádza napríklad Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda, Greenpeace alebo Amnesty International.
RSF založili v roku 1985 vo Francúzsku a po celom svete sa zasadzuje za práva novinárov a upozorňuje na cenzúru. Každoročne tiež zostavuje Svetový index slobody tlače, v ktorom hodnotí úroveň slobody tlače v jednotlivých štátoch. Rusko sa v ňom minulý rok umiestnilo na 171. mieste zo 180. skúmaných štátov. RSF odhaduje, že v ruských väzniciach sa nachádza 50 novinárov.