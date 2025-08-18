Zákerná taktika Putina: Na Zelenského na Aljaške nastražil pascu! Expert to vidí jasne

WASHINGTON - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vydal na cestu, ktorá môže rozhodnúť o ďalšom osude jeho krajiny. V Bielom dome ho čaká náročné rokovanie a podľa niektorých analytikov aj neviditeľná pasca nastražená Moskvou.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok navštívi Spojené štáty, kde ho v Bielom dome čakajú rokovania so súčasným prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa televízie CNN sa na stretnutí zúčastnia aj európski lídri. Analytik Mark Almond však pre britský The Sun varoval, že Vladimir Putin pre Zelenského pripravil nebezpečnú pascu.
Putinova taktika
„Putin dúfa, že to bude práve Volodymyr Zelenskyj, kto povie nie mierovému plánu prezidenta Trumpa,“ uviedol Almond. Po summite na Aljaške Trump prestal hovoriť o okamžitom prímerí a namiesto toho požaduje priamo uzavretie mierovej dohody.
Podľa odborníka ide presne o scenár, ktorý Kremeľ chce. Putin by tým donútil Kyjev k dohode typu „ber, alebo nechaj tak“. A čo by takýto mier znamenal? „Ukrajina by sa musela podriadiť jeho hlavným požiadavkám,“ vysvetlil Almond.
Možné dôsledky pre Ukrajinu
Takýto výsledok by znamenal, že Kyjev by sa vzdal časti svojho územia na východe, opustil by nádeje na vstup do NATO a Európskej únie a mohol by čeliť požiadavkám na odzbrojenie.
Slová ruského prezidenta tieto obavy len potvrdzujú. Po rokovaniach totiž vyhlásil, že dúfa, že „Kyjev ani Európa nebudú brániť pokroku, ktorý bol dosiahnutý“.
Návšteva plná rizík
Almond prirovnal Zelenského cestu do Washingtonu k pohybu po mínovom poli. Ukrajinský prezident sa musí vyhnúť situácii, ktorá nastala počas jeho poslednej návštevy Oválnej pracovne, keď sa s americkým lídrom dostal do ostrej hádky.