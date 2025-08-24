Koniec prepychovým švédskym stolom v Turecku? Úrady chcú zmeniť All Inclusive službu! TOTO je dôvod

ANKARA - Turecko sa chystá zasiahnuť proti obrovskému plytvaniu potravinami. V ohrození sú luxusné hotelové bufety, ktoré lákajú zahraničných turistov, aj ikonické tradičné raňajky „Serpme Kahvaltı“, pri ktorých stoly praskajú pod váhou desiatok malých misiek. Ak nové pravidlá prejdú, dovolenka v krajine sa môže zmeniť viac, než by si turisti vedeli predstaviť.
All inclusive pod drobnohľadom
Najväčšiu pozornosť si vyslúžili obľúbené all-inclusive hotely. Dlhé švédske stoly, kde si hostia naložia hory jedla, z ktorých polovica končí v koši, sú podľa členov Národnej rady pre výživu neudržateľné. Ramazan Bingöl otvorene priznal, že krajina takto prichádza o milióny eur a hotely strácajú obrovské sumy.
Riešenie? Namiesto nekonečných bufetov by sa mali hotely viac sústrediť na à la carte ponuky. Hostia by si objednali konkrétne jedlá, ktoré aj skutočne skonzumujú, čím by sa znížila miera odpadu.
Raňajky, ktoré zrejme zmenia tvár
Podobný osud môže postihnúť aj tradičné turecké raňajky „Serpme Kahvaltı“. Ide o rituál, pri ktorom sa na stôl nosia desiatky malých misiek so syrom, zeleninou, džemami či vajcami – množstvo, ktoré bežný hosť nemá šancu zjesť. Reštaurácie doteraz účtovali porciu na osobu, čo znamenalo, že jedlo sa v obrovských množstvách vyhadzovalo.
Nový návrh by umožnil zdieľanie porcie medzi viacerými hosťami a odstránil by povinný počet servírovaných jedál.
Morálny aj ekonomický rozmer
Podľa Hüseyina Degirmenciho zo združenia reštauratérov v Alanyi nejde iba o ekonomiku. „Kým v niektorých častiach sveta ľudia hladujú, my tu vyhadzujeme jedlo – často len preto, aby si niekto urobil peknú fotku na sociálne siete,“ upozornil.
Rozhodnutie čaká na prezidenta
Zatiaľ ide iba o návrh. O jeho osude napokon rozhodne prezident Recep Tayyip Erdoğan. Ak opatrenia schváli, môžu sa turisti už čoskoro rozlúčiť s prepychovými bufetmi a nekonečnými raňajkovými hostinami, ktoré sa stali symbolom tureckých dovoleniek.