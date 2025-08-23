Trumpova administratíva plánuje investovať do Intelu: Môže to zmeniť globálny trh s čipmi?

WASHINGTON - Vedenie amerického výrobcu čipov Intel súhlasilo, že poskytne vláde Spojených štátov desaťpercentný podiel v podniku. Uviedol to dnes podľa agentúr americký prezident Donald Trump. Podrobnejšie informácie o dohode zatiaľ vláda nezverejnila.
Agentúra Bloomberg už v pondelok napísala, že Trumpova administratíva chce získať desaťpercentný podiel v Intele výmenou za granty v hodnote 7,9 miliardy dolárov, ktoré boli pre firmu schválené za administratívy predchádzajúceho prezidenta Joea Bidena.
Súhlasili, že to urobia
Plán údajne vzišiel z nedávneho stretnutia prezidenta Trumpa so šéfom Intelu Lip-Bu Tanom. "Súhlasili, že to urobia. A myslím si, že je to pre nich skvelá dohoda, "povedal dnes Trump novinárom v Bielom dome. Cena akcií spoločnosti Intel dnes posilnila o 5,5 percenta.
Americká vláda by sa v prípade dokončenia dohody stala jedným z najväčších akcionárov Intelu. Hodnota desaťpercentného podielu v Intele sa podľa súčasnej ceny akcií na trhu pohybuje okolo desať miliárd dolárov, píše agentúra Reuters.
Intel kedysi dominoval trhu s polovodičmi, ale už niekoľko rokov sa potýka s problémami. Najmä v oblasti čipov pre umelú inteligenciu (AI) zaujal vedúcu pozíciu špecialista na grafické karty Nvidia. Intel je navyše pod silnejším tlakom aj vo svojom tradičnom odbore, ktorým sú procesory pre osobné počítače a čipy pre dátové centrá.