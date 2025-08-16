Škody spôsobené nehodami u elektromobilov sú vyššie ako v prípade klasických áut

BERLÍN - Škody spôsobené nehodami u elektromobilov sú vyššie ako u vozidiel so spaľovacím motorom, rozdiel sa však zmenšuje. Poškodenia kryté komplexným poistením sú v súčasnosti u čisto elektrických vozidiel v priemere o 15 % až 20 % drahšie ako u porovnateľných vozidiel so spaľovacím motorom. Vyplýva to z analýzy, ktorú zverejnil tento týždeň Zväz nemeckého poisťovníctva (GDV). Informujeme na základe správy agentúry DPA.
Pred rokom sa rozdiel pohyboval v rozpätí 20 % až 25 %. Pokiaľ ide o frekvenciu škôd, elektromobily majú naopak výhodu. Aj tu sa však rozdiel zmenšuje - typický elektromobil v súčasnosti spôsobuje o 10 % až 15 % menej poistných škôd ako porovnateľný automobil so spaľovacím motorom. Pred rokom to bolo ešte o 15 % až 20 % menej.
V Nemecku je k 1. aprílu 2025 registrovaných viac ako 1,7 milióna elektrických osobných automobilov
„Čím viac elektrických áut jazdí po cestách, tým menej sa ich škody líšia od škôd porovnateľných áut so spaľovacími motormi,“ uviedla Anja Käfer-Rohrbachová, zástupkyňa výkonného riaditeľa GDV. Autoservisy, odťahové služby, hasiči a znalci zároveň získavajú viac skúseností s poškodenými elektromobilmi, dodala.
Podľa Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) bolo v Nemecku k 1. aprílu 2025 registrovaných viac ako 1,7 milióna elektrických osobných automobilov, čo predstavuje päťnásobok v porovnaní so začiatkom roka 2021. Ich podiel na všetkých registrovaných osobných automobiloch tak predstavuje 3,5 %. Pre účely štúdie GDV porovnala 53 modelových radov elektrických a spaľovacích automobilov, ktoré sú si čo najviac podobné.