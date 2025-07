Automobilky už pocítili clá od USA: Volkswagen a Stellantis hlásia miliardové straty! Ako sú na tom slovenské fabriky?

(Zdroj: TASR/DPA, AP Photo/Alex Brandon, Pavel Neubauer)

BRATISLAVA - Napätie medzi USA a EÚ ohľadom dovozných ciel už prináša prvé negatívne výsledky. Automobilky Volkswagen a Stellantis hlásia výpadky v miliardách eur, čo môže zamávať aj s pracovnými miestami v Európe. Slovenské závody sú zatiaľ mimo ohrozenia, no situáciu sledujú s obavami. Pomôcť môže aj kurzarbeit.

Odvetné opatrenia zo strany Spojených štátov spôsobujú vrásky na čele európskym automobilkám. Už od apríla platí 27-percentné clo na autá dovážané z EÚ do USA, a ak od augusta pribudne ďalších 30 %, celkové clo sa vyšplhá na neuveriteľných 57 %. To môže zvýšiť cenu auta vyvážaného do USA o desiatky tisíc eur – z 50-tisíc až na 78-tisíc dolárov (cca 67-tisíc eur).

„Modely, ktoré sú vyvážané z EÚ, sú zväčša drahšími modelmi, kde je cenová citlivosť spotrebiteľov o niečo nižšia. Napriek tomu však predpokladáme, že by aj na Slovensku došlo k výraznejšiemu prepadu produkcie,“ uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák pre STVR.

Prvé tvrdé dopady ciel pocítila skupina Stellantis, ktorá má závod aj v Trnave. Podľa BBC prišla firma už o 300 miliónov eur. Spoločnosť očakáva, že za prvý polrok bude jej celková strata až 2,3 miliardy eur. Trnavského závodu sa však výpadky zatiaľ netýkajú. „Približne 80 percent našej produkcie smeruje na trhy západnej Európy a do USA neexpedujeme. Neočakávame teda žiadny priamy dopad amerických ciel na trnavský závod,“ potvrdil pre STVR hovorca Stellantis Slovakia Michal Nič.

Volkswagen škrtá v ziskoch a mení plány

Nemecký Volkswagen je na tom podobne. Len za prvý polrok ho clá stáli 1,3 miliardy eur, informovala ČTK. Celkový prevádzkový zisk skupiny klesol o 33 % na 6,7 miliardy eur, pričom najviac stratila v druhom štvrťroku, keď sa zisk medziročne prepadol o 29 %. Koncern upravil výhľad na celý rok: očakáva nižšie tržby aj ziskové marže. Zníženie pripisuje nielen clám, ale aj rastúcemu predaju elektromobilov s nižšou maržou a nákladom na reštrukturalizáciu.

„Musíme zrýchliť naše úsporné opatrenia. Nemôžeme predpokladať, že situácia s clami je len dočasná,“ povedal generálny riaditeľ VW Oliver Blume. Aj keď slovenské závody zatiaľ ohrozené nie sú, v prípade poklesu objednávok môže nastať výpadok výroby. Ten by podľa odhadov mohol dosiahnuť až 10 %. Riešením má byť kurzarbeit, teda finančná pomoc pri skrátení pracovného času.

Rokovania medzi Bruselom a Washingtonom pokračujú. Podľa diplomatov by sa 30-percentné clo mohlo znížiť na 15 %, ak sa nájde kompromis. Ak nie, EÚ je pripravená odpovedať rovnakou zbraňou – vlastnými 30-percentnými clami na americký tovar v hodnote až 93 miliárd eur.