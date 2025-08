Tesla pridelila Elonovi Muskovi odmenu v akciách za 29 miliárd dolárov

Elon Musk (Zdroj: SITA/AP/Jacquelyn Martin)

NEW YORK - Výrobca elektromobilov Tesla pridelil svojmu generálnemu riaditeľovi Elonu Muskovi ako odmenu 96 miliónov akcií spoločnosti v hodnote zhruba 29 miliárd USD. Musk musí za každú akciu Tesly s obmedzeným prevodom zaplatiť 23,34 USD. To zodpovedá realizačnej cene za akciu stanovenej v rámci jeho odmeny z roku 2018. Oznámila to dnes automobilka.