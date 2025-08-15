Piatok15. august 2025, meniny má Marcela, zajtra Leonard

Výbuch v českej výrobni chemikálií! Hlásia troch zranených, dvaja sú v ohrození života

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Edin Skoric via AP)
ČTK

PARDUBICE - Výbuch v areáli pardubickej chemičky Synthesia dnes popoludní vážne zranil troch ľudí, uviedli záchranári. Nešťastie sa stalo po 14:00 pri rekonštrukcii budovy, ktorá je teraz v odstávke. ČTK to povedal hovorca polície Tomáš Dub.

"Všetky okolnosti sú predmetom preverovania," dodal Dub. Podľa zdravotníckych záchranárov muži utrpeli vážne zranenia najmä na hornej polovici tela po kontakte s chemickou látkou. "Dvaja vážne zranení boli transportovaní letecky do popáleninových centier v republike. Jeden stredne ťažko popálený bol transportovaný pozemnou cestou na urgentný príjem do Pardubickej nemocnice," povedal ČTK hovorca zdravotníckej záchrannej služby Josef Strašík.

Krajskí hasiči do podnikového areálu nešli, udalosť zvládla podniková jednotka hasičov sama. Na miesto bol povolaný iba vyšetrovateľ krajských hasičov, povedal ČTK ich hovorca Miroslav Polák.

Hovorca skupiny Kaprain Ondřej Pechar v tlačovom vyhlásení uviedol, že išlo o prevádzkovú nehodu v objekte E 4. "Prevádzková nehoda bola bezprostredne vyriešená, nedošlo k významnému poškodeniu žiadnych technológií. V dôsledku nehody nedošlo ani k žiadnemu úniku škodlivín mimo areálu SemtinZone, ďalšie riziká pre okolie už nehrozia," uviedol Pechar. Bližšie podrobnosti o vyšetrovaní neuviedol.

Zmeny počas minulého roku 

Synthezia sa zaoberá výrobou produktov pre sektor náterových hmôt a tlačových farieb alebo farbív pre textilný, papierenský a kožušnícky priemysel. Vyrába tiež nitrocelulózu, oxycelulózu a rad organických a anorganických chemikálií. Firma bola založená v roku 1920, od roku 2002 patrila koncernu Agrofert. Vo februári minulého roka nadobudla platnosť zmluva, podľa ktorej akcie spoločnosti od Agrofertu odkúpila skupina Kaprain podnikateľa Karola Pražáka. Transakciu schválil Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže.

Viac o téme: NešťastieČeskoZraneníChemikáliePardubiceVýbuchKrimi
