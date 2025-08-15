VEĽKÝ výbuch neďaleko Moskvy: Na mieste hlásia obete aj ťažko zranených! V celej oblasti vyhlásili núdzový stav

MOSKVA - Pár kilometrov od ruskej metropoly došlo v sklade k veľkému výbuchu, po ktorom sa doslova zrútila celá výrobná hala. V čase nešťastia pracovalo na mieste mnoho zamestnancov. Záchranné zložky informujú o najemnej piatich obetiach. Mnoho ľudí však skončilo s ťažkými zraneniami. Počet obetí bude zrejme stúpať, pretože sa predpokladá, že pod troskami sú ďalšie telá.
Päť ľudí prišlo o život a viac ako stovka ďalších utrpela zranenia pri explózii v továrni na výrobu strelného prachu v Rjazaňskej oblasti ležiacej juhovýchodne od Moskvy. Napísali o tom ruské médiá a rôzne zdroje na sociálnych sieťach, ktorých informácie neskôr potvrdili úrady. Telegramový kanál Baza uviedol, že výbuch nesúvisí s útokom dronu na závod. Podľa predbežných informácií došlo k výbuchu zrejme pre porušenie bezpečnostných postupov.
"Podľa predbežných informácií zahynulo päť ľudí. Viac ako 100 bolo zranených, a to aj úlomkami skla. Všetci dostávajú nevyhnutnú pomoc, aj psychologickú," napísal na telegrame gubernátor Rjazaňskej oblasti Pavol Malkov, ktorý po príchode na miesto nešťastia dal pokyn vyhlásiť núdzový stav. Podľa médií utrpelo ťažké zranenia päť až desať ľudí. Nie je vylúčené, že pod troskami sú ešte ďalší.
Závod Razrjad leží v centrálnej časti Rjazaňskej oblasti. Pri výbuchu sa zrútila výrobná hala a v jej troskách sú ľudia, ku ktorým majú záchranári problém sa dostať, uvádza Baza. Na záberoch je vidieť, ako sa z miesta výbuchu valí mohutný oblak dymu.
Problémy aj v minulosti
Server rbk.ru píše, že spoločnosť Razrjad vyrába výbušné látky. V októbri 2021 pri explózii v jednej z jej výrobných hál prišlo o život 17 ľudí. Podnik neskôr skrachoval, ale minulý rok začal znovu fungovať ako akciová spoločnosť. Firma opakovane čelila kritike od úradov po vykonaných previerkach, tie sa ale týkali hlavne pracovných podmienok.