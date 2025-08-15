Čína odsúdila európske hrozby sankciami voči Iránu: Týkajú sa jadrového sporu

PEKING - Čína dnes odsúdila sankcie voči Iránu, ktorých opätovným zavedením hrozí Británia, Francúzsko a Nemecko, ak do konca leta nedôjde k jasnému pokroku ohľadom uzavretia novej dohody o iránskom jadrovom programe. Informuje o tom agentúra AFP. Irán už predtým uviedol, že obnovenie sankcií nemá právny ani morálny základ.
Zavedenie sankcií podľa Pekingu nepomôže jednotlivým stranám, aby obnovili dôveru a preniesli sa cez vzájomné rozdiely. Krok Berlína, Paríža a Londýna navyše nie je vhodný na rýchle obnovenie diplomatických rokovaní, oznámil v tlačovom vyhlásení hovorca čínskeho ministerstva zahraničia Lin Ťien.
Zástupcovia EÚ, Británie, Francúzska a Nemecka s predstaviteľmi Iránu hovorili prvýkrát v polovici júla, keď pohrozili obnovením prísnych sankcií, ak neuvidia, že Irán do konca leta prijíma konkrétne opatrenia. Cieľom je podľa nich dosiahnutie pevnej, overiteľnej a udržateľnej dohody o iránskom jadrovom programe.
Francúzsko, Nemecko a Británia sú spolu s Ruskom a Čínou poslednými zvyšnými signatármi dohody z roku 2015, ktorá odstránila sankcie na Irán kvôli jeho jadrovému programu pod podmienkou, že Teherán obmedzí svoje jadrové aktivity a umožní vstup medzinárodným inšpektorom. Spojené štáty od tejto dohody odstúpili za prvej vlády prezidenta Donalda Trumpa v roku 2018 a obnovili proti Iránu sankcie. Irán podmienky zmluvy opakovane porušoval.