Vypálená raketa z Jemenu vyvolala poplach v Tel Avive

TEL AVIV - Raketa vypálená z Jemenu dnes večer spustila protivzdušný poplach v Tel Avive a centrálnej časti Izraela. Uviedla to podľa izraelských médií izraelská armáda. Podľa serveru The Times of Israel raketa explodovala vo vzduchu a armáda teraz prešetruje, či to bolo výsledkom aktivít protivzdušnej obrany. Izraelská záchranná služba zatiaľ neeviduje zranených ani mŕtvych.
Z Jemenu vypúšťajú na Izrael rakety a bezpilotné prostriedky povstalci Húsíovej. Tí patria medzi blízkych spojencov palestínskeho teroristického hnutia Hamas. Svoje údery Húsíovci odôvodňujú práve vojnou, ktorú Izrael vedie proti Hamasu v Pásme Gazy. Od vypršania prímeria medzi Hamásom a Izraelom tento rok v marci Húsíovci vypustili na Izrael podľa serveru The Times of Israel stovku rakiet či dronov.
Husíovci útočia tiež v Červenom mori na lode, o ktorých tvrdia, že majú nejaké väzby na Izrael. Izrael rovnako útočí na povstalcov, naposledy sa tak stalo v nedeľu 17. augusta, keď izraelské letectvo zasiahlo energetickú štruktúru v Jemene.