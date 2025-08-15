Monzúnové dažde v Pakistane spôsobili zosuvy pôdy a povodne: Zahynulo najmenej 49 ľudí

ISLAMABAD - Silné monzúnové dažde na severozápade Pakistanu zapríčinili zosuvy pôdy a lokálne prívalové povodne, ktoré si vyžiadali najmenej 49 obetí. Predstavitelia pakistanského úradu pre katastrofy uviedli, že mnoho ľudí je uväznených pod troskami svojich domov. Záchranári tiež evakuovali 1300 uviaznutých turistov z horskej oblasti postihnutej zosuvmi pôdy. Informujú o tom agentúry AFP a AP.
Z provincie Chajbar Paštúnchwá hlásia za uplynulých 24 hodín najmenej 23 obetí. Sedem ďalších ľudí zomrelo v Pakistanom kontrolovanej časti regiónu Kašmír. Náhla prietrž mračien zmietla niekoľko domov v okrese Bádžaur na severozápade Pakistanu, pričom zahynulo 16 osôb a ďalších viac ako 20 zostalo uviaznutých, uviedol tamojší úrad pre katastrofy. V oblasti Gilgit-Baltistan na severe Pakistanu zahynulo vo štvrtok najmenej desať ľudí. Ďalších desať obetí hlásia z Battagrámu.
Hovorca záchrannej služby v provincii Chajbar Paštúnchwá povedal, že záchranári boli v nasadení niekoľko hodín a napokon sa im podarilo zachrániť 1300 turistov, ktorí vo štvrtok v dôsledku prívalových dažďov a zosuvov pôdy uviazli v údolí rieky Siran v okrese Mánsehra. Monzúnové obdobie prináša do Pakistanu približne 80 percent ročných zrážok a trvá od júna do septembra. Tieto zrážky sú síce podľa AFP nevyhnutné pre poľnohospodárstvo a potravinovú bezpečnosť, no zároveň so sebou prinášajú aj skazu. V roku 2022 postihli monzúnové povodne tretinu Pakistanu a vyžiadali si 1700 životov.
Prudké dažde, ktoré sužujú Pakistan od začiatku letného monzúnu a ktoré úrady označili za nezvyčajné, si vyžiadali viac ako 320 obetí, z toho takmer polovica sú deti. AFP konštatuje, že Pakistan je jednou z najzraniteľnejších krajín voči dôsledkom klimatickej zmeny a 255 miliónov jeho občanov je vystavených čoraz častejším extrémnym výkyvom počasia.