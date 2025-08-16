Silné monzúnové dažde v Pakistane spôsobili rozsiahle povodne a zosuvy pôdy: Hlásia stovky obetí

ISLAMÁBÁD - Počet obetí prívalových povodní v Pakistane vzrástol na 344 za posledných 48 hodín, uviedli podľa agentúry AFP miestne úrady. Predchádzajúca bilancia uvádzala 320 obetí a v piatok úrady hlásili 160 mŕtvych. Minimálne šesť desiatok obetí živlu je tiež v susednej Indii, kde sa naďalej nezvestných je 80 ľudí.
Najviac obetí pakistanské úrady zaznamenali v severozápadnej horskej provincii Chajbar Pachtunchvá na hraniciach s Afganistanom, kde zahynulo 307 osôb. Najmenej 11 mŕtvych je hlásených z pakistanskej časti Kašmíru, zatiaľ čo v jednej z dedín v indickej časti tohto regiónu zahynulo 60 obyvateľov a 80 ďalších sa stále nezvestných. Väčšinu obetí zmietla veľká voda, zavalili trosky zrútených domov alebo ich zasiahol elektrický prúd.
Dnes ráno miestneho času pokračovali pátracie práce v deviatich postihnutých pakistanských okresoch s cieľom vyslobodiť telá pochované pod troskami, čoho sa podľa úradov zúčastnili dve tisícky záchranárov. Prácu im však komplikoval silný dážď, zosuvy pôdy a zablokované cesty. V piatok sa kvôli počasiu zrútil záchranný vrtuľník, v ktorom zahynulo všetkých päť členov posádky.
Pakistan, s 255 miliónmi obyvateľov piata najľudnatejšia krajina na svete, je jedným z najzraniteľnejších štátov, pokiaľ ide o dopady klimatických zmien. Úrady varovali, že dažde v nasledujúcich dvoch týždňoch ešte zosilnia.