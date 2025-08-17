Nedeľa17. august 2025, meniny má Milica, zajtra Elena, Helena

Po prívalových povodniach v Pakistane je stále nezvestných najmenej 150 ľudí

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Qyass Khan)
TASR

PEŠÁVAR - Viac než 150 osôb je nezvestných na severozápade Pakistanu v dôsledku prívalových povodní, ktoré v krajine pripravili o život už najmenej 344 ľudí, uviedli v nedeľu tamojšie úrady.

Tisíce záchranárov čelia prudkému dažďu a brodia sa po kolená v bahne v snahe nájsť preživších.V hornatom okrese Buner v provicncii Chajbar Paštúnchwá je stále nezvestných najmenej 150 ľudí. Podľa miestnych predstaviteľov môžu byť uväznení pod troskami svojich domov, alebo ich strhla povodňoví vlna. Desiatky nezvestných okrem toho hlásia aj z okresu Šangla.

Záchranné operácie extrémne komplikuje pretrvávajúci silný dážď. V okrese Buner napríklad nie je elektrina ani mobilný signál, keďže po prívalových povodniach zostali poškodené vedenia i telefónne veže, píše AFP.V Buneri, ktorý je najťažšie postihnutou oblasťou, prišlo o život už najmenej 208 ľudí. Nánosy bahna čiatočne pochovali desať až 12 dedín, uviedli pre agentúru zdroje provinčných záchranných zložiek.Na vyslobodzovanie tiel obetí spod trosiek a záchranných operáciách sa v deviatich okresoch podieľa približne 2000 záchranárov, ktorých úsilie stále marí dážď.

Viac o téme: PovodneDážďNezvestníPakistan
