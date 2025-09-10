Ďalšie nariadenie z Bruselu! EÚ zakáže dymové arómy v potravinách: KONIEC údených príchutí sa blíži

BRUSEL - Európska únia zakázala používanie dymových aróm v potravinách. Už v apríli 2024 sa členské štáty EÚ dohodli na návrhu Európskej komisie, ktorý nepredlžuje schválenie ôsmich konkrétnych dymových aróm. Po prechodnom období sa tieto aromatické látky už nebudú môcť v EÚ používať. Ku kroku pristúpili po tom, čo úrad EÚ pre bezpečnosť potravín nedokázal vylúčiť riziká súvisiace s rakovinou.
Brusel sa rozhodol zakázať určité údené arómy používané v potravinách od šuniek a syrov až po čipsy a omáčky. Rozhodnutia sú založené na vedeckých hodnoteniach Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Dospel k záveru, že genotoxické riziká možno buď potvrdiť alebo nemožno vylúčiť pre všetkých osem hodnotených produktov dymových aróm.
Dymové (údené) arómy
Údené arómy sa pridávajú do potravín, ako sú mäso, ryby alebo syry, ako alternatíva k tradičnému údeniu. Môžu sa však používať aj ako arómy do iných potravín, ako sú polievky, omáčky, nápoje, čipsy či cukrovinky. Údené arómy nemajú rovnakú konzervačnú funkciu, ale po pridaní do potravín im dodávajú údenú chuť. Aróma dymu vzniká riadeným spaľovaním dreva pri obmedzenom prístupe kyslíka. Dym zo spaľovaného dreva sa následne kondenzuje a prefiltruje. Výsledkom je čistá vôňa a chuť.
Hodnotenia sú založené na aktualizovanej metodike, ktorá zohľadňuje nové údaje predložené výrobcami. "EFSA pristupuje k svojim hodnoteniam konzervatívne, čo znamená, že na odhad nebezpečenstiev a rizík zohľadňuje najhoršie možné scenáre," poznamenal Wim Mennes, predseda pracovnej skupiny EFSA pre arómy. Celkovo tam boli odstránené dymové arómy SF-010 SF-001 až SF-010 zo zoznamu autorizovaných SFPP.
Výrobcovia dostali prechodné obdobia, aby sa dokázali prispôsobiť požiadavkám
Treba však zdôrazniť, že zákaz sa netýka tradičných údených výrobkov ale takých potravín, u ktorých bola táto látka vyvinutá ako alternatíva k bežnému údeniu a zároveň neprešli schválením EÚ. Výrobcovia tak teraz musia nájsť alternatívy a upraviť receptúry, aby potrebnú chuť dosiahli iným spôsobom.
Aby mali výrobcovia čas prispôsobiť sa novým požiadavkám, boli stanovené prechodné obdobia. Potraviny, ktoré spĺňajú predchádzajúce ustanovenia pred nadobudnutím účinnosti nariadenia, môžu byť ešte nejaký čas uvádzané na trh. Pre výrobky, v ktorých sa tradičné údenie nahrádza dymovými arómami, ako napríklad šunka, ryby alebo syr, platí prechodné obdobie päť rokov. Pre ostatné potraviny, kde sa dymové arómy používajú len na zvýraznenie chuti, napríklad v polievkach, chipsoch a omáčkach, je lehota dva roky.
Európske združenie ochucovadiel (European Flavour Association) konkretizuje, že prechodné obdobie platí:
- do 1. júla 2029 pre niektoré kategórie potravín: syr a syrové výrobky, mäso, spracované ryby a produkty rybolovu vrátane kôrovcov a mäkkýšov, rybie ikry a ich zodpovedajúce podkategórie;
- do 1. júla 2026 pre všetky ostatné kategórie potravín.