Slovensko má najdrahšie sladené nápoje v regióne: Výrobcovia bijú na poplach, predaj prudko klesá!

BRATISLAVA – Slovenskí výrobcovia nealkoholických nápojov bijú na poplach. Zavedenie dane zo sladených nápojov a zvýšenie DPH na nealko v gastro prevádzkach spustilo lavínu zdražovania, ktorá už stihla citeľne odradiť zákazníkov.
Výrobcovia hlásia, že za prvých šesť mesiacov od zavedenia dane zo sladených nápojov klesol ich predaj o 12 až 15 %. Ceny nápojov sa pritom zvýšili až o 35 %, čo podľa Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd (AVNM) znamená, že sú aktuálne najvyššie v regióne. Slováci si tak kupujú sladené nápoje menej často, v menších baleniach alebo ich vozia zo zahraničia.
“Zvýšila sa DPH na všetky nealkoholické nápoje v gastro zariadeniach z 10% na 19%, k tomu sa pridala daň zo sladených nápojov, ktorá zvýšila ceny až o 35%. Nealkoholické nápoje sú už dnes v reštauráciách často drahšie ako alkohol, čo nevysiela z pohľadu podpory verejného zdravia dobrý signál spotrebiteľom,” hovorí Lucia Morvai, výkonná riaditeľka AVNM.
Výrobcovia sa obávajú ďalšieho zdražovania v dôsledku pripravovaných konsolidačných opatrení pre rok 2026, ak by vláda pristúpila k zvyšovaniu DPH na potraviny a nápoje alebo sadzieb daní na sladené nápoje.
„Ak bude negatívny trend poklesu spotreby ďalej pokračovať, napríklad aj v dôsledku zvyšovania spotrebných daní alebo zvýšenia DPH, hrozí zásadný prepad trhu s nápojmi a výpadky na daňových príjmoch z celého dodávateľského reťazca nápojových spoločností, čím štát stratí na daniach a odvodoch od výroby, cez dopravu až po obchod, či reštaurácie.”.
Predaj nápojov zároveň tvorí podľa AVNM takmer štvrtinu tržieb v slovenských reštauráciách a gastro zariadeniach. Upozorňujú, že ‚dalšie zvyšovanie cien môže ohroziť ešte viac ich konkurencieschopnosť v porovnaní s okolitými krajinami a zvýšiť cezhraničné nákupy Slovákov v príhraničných oblastiach. “Uvedomujeme si potrebu ďalšej konsolidácie, ale nemala by ísť na úkor ďalšieho zvyšovania sadzieb dane alebo DPH pre nealkoholické nápoje”, uzavrela Lucia Morvai.