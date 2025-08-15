MIMORIADNY ONLINE Na rokovania odletel už aj Trump: O prípadných územných ústupkoch rozhodne Ukrajina

Piatok15. august 2025, meniny má Marcela, zajtra Leonard

PCHJONGJANG - Americký prezident Donald Trump v piatok na palube špeciálu Air Force One smerujúceho na rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške zdôraznil, že o prípadných územných ústupkoch rozhodne samotná Ukrajina. Zároveň potvrdil pripravenosť zaviesť prísne sankcie proti Moskve, ak nepreukáže ochotu rokovať o ukončení vojny. Informuje o tom stanica NBC News a denník The Guardian. Situáciu sledujeme online.

15:47 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby na bilaterálnom summite v aljašskom Anchorage presvedčil ruského prezidenta Vladimira Putina, aby zastavil svoju inváziu. Na sociálnej sieti X napísal, že Ukrajina „sa spolieha na Ameriku“, píše Reuters a AFP a televízie Sky News.

„Je čas ukončiť vojnu. Rusko musí podniknúť potrebné kroky. Spoliehame sa na Ameriku,“ napísal Zelenskyj na sieti X. „Kľúčové je, aby toto stretnutie otvorilo skutočnú cestu k spravodlivému mieru a vecnej diskusii medzi lídrami v trojstrannom formáte – Ukrajina, Spojené štáty a Rusko,“ dodal.

15:33 Trump uviedol, že hlavným cieľom summitu je dostať Rusko a Ukrajinu za rokovací stôl, pričom o územných otázkach sa podľa neho nebude rozhodovať bez účasti Kyjeva. „Bude sa o nich diskutovať, ale musím nechať Ukrajinu, aby o tom rozhodla. Myslím si, že urobia správne rozhodnutie, no ja sem neprišiel rokovať za Ukrajinu. Som tu, aby som ich dostal za stôl,“ vyhlásil.

Donald Trump  (Zdroj: SITA/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

14:54 Líder koaličného Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok očakáva od samitu amerického a ruského prezidenta Donalda Trumpa a Vladimira Putina najmä rozumné postoje oboch lídrov. Želá si, aby bol výsledkom rokovania mier na Ukrajine. Minister to uviedol v piatok na tlačovej konferencii v reakcii na novinársku otázku.

„Verím, že to budú rozumné rokovania, že tak americká, ako aj ruská strana si uvedomuje nevyhnutnosť ukončenia tejto vojny a som osobne presvedčený o tom, že k tomuto malo už dôjsť dávno, pretože každý jeden deň trvania tohto konfliktu znamená stratené ľudské životy, tak na ukrajinskej, aj na ruskej strane a obrovské hospodárske škody,“ vyhlásil Šutaj Eštok.

Na Aljaške sa majú v piatok stretnúť ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump. Témou rokovania má byť vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.

14:51 Poľský premiér Donald Tusk dnes, na 105. výročie porážky Červenej armády v bitke pri Varšave, uviedol, že dnešok je dobrým dňom pre rokovania s Ruskom o vojne a mieri. Večer SELČ sa v Anchorage na Aljaške stretne americký prezident Donald Trump so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, aby rokovali o možnostiach ukončenia konfliktu na Ukrajine, ktorý Rusko na Putinov rozkaz rozpútalo vo februári 2022.

14:16 Ruská opozičná aktivistka Julija Navaľná v piatok vyzvala ruského prezidenta Vladimira Putina a prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, aby sa dohodli na prepustení ruských a ukrajinských väzňov, ktorí sú uväznení za nesúhlas s vojnou na Ukrajine. Vdova po ruskom opozičnom lídrovi Alexejovi Navaľnom túto výzvu prezidentom Ruska a USA adresovala pred ich piatkovým stretnutím na Aljaške. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

13:35 Rusko sa nebude uchyľovať k dohadom o možnom výsledku piatkového summitu medzi prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom a šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Vyhlásil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po príchode do mesta Anchorage na Aljaške, kde sa bude konať stretnutie prezidentov. Informuje o tom agentúra AFP.

12:45 Päť ľudí prišlo o život a ďalších najmenej 20 utrpelo zranenie pri explózii v podniku na výrobu pušného prachu v Riazanskej oblasti ležiacej juhovýchodne od Moskvy. Informujú o tom ruské médiá a rôzne zdroje na sociálnych sieťach. Telegramový kanál Baza uviedol, že výbuch nesúvisí s útokom dronu na závod, podľa predbežných informácií nastal zrejme kvôli porušeniu bezpečnostných postupov.

12:05 Dielňa na výrobu munície vybuchla v ruskej Riazanskej oblasti. Zariadenie, ktoré bolo kedysi súčasťou závodu „Elastic“ – bývalého monopolného výrobcu leteckej munície od roku 1962 – bolo v roku 2015 vyhlásené za bankrot. Priestory následne odkúpila súkromná spoločnosť „Razryad“, ktorá má licenciu na výrobu a skladovanie výbušnín. Podľa ministerstva priemyslu a obchodu nesie zodpovednosť za bezpečnosť vedenie a majitelia spoločnosti. „Razryad“ vyrába priemyselné výbušniny, no v posledných rokoch sa nevenuje likvidácii munície.

11:55 Ruskí delegáti prichádzajú na Aljašku, čakajú na Putina, aby sa pripojil k vysoko rizikovému summitu s Trumpom. Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin sa majú stretnúť na Aljaške, čo je súčasťou snahy Washingtonu uzavrieť mierovú dohodu na Ukrajine.

10:57 Aktualizácia: „Cieľ zasiahnutý“ - Ukrajina potvrdila útoky na ropnú rafinériu v ruskej Samarskej oblasti a veliteľské stanovište v Doneckej oblasti. „Cieľ bol zasiahnutý, zaznamenaný bol požiar a výbuchy,“ uviedla ukrajinská armáda.

9:40 Ukrajinské útoky na dlhé vzdialenosti budú Rusko v roku 2025 stáť viac ako 4 % HDP, tvrdí Kyjev. Útoky stáli Rusko približne 74,1 miliardy dolárov, odhaduje odbor strategickej komunikácie ukrajinskej armády (Stratcom).

8:18 Osobitné sily ukrajinskej tajnej služby SBU a ďalšie jednotky zasiahli vo štvrtok ruskú nákladnú loď s muníciou a súčasťami dronov z Iránu v prístave Olja v ruskej Astrachanskej oblasti, oznámil dnes ráno ukrajinský generálny úrad. Ukrajinské drony tiež v noci na dnešok zaútočili na rafinériu v Syzrani ležiacu na Volge na juhovýchode európskej časti Ruska, informovali rôzne telegramové kanály. Tieto správy potvrdil gubernátor Samarskej oblasti, v ktorej Syzraň leží. Podľa ministerstva obrany v Moskve jeho protivzdušná obrana za uplynulú noc na ruskom území zneškodnila 53 ukrajinských dronov. Rusko na nočné útoky na Ukrajinu použilo dve balistické rakety a 94 dronov. Dnes neskoro večer SELČ sa v aljašskom Anchorage zíde americký prezident Donald Trump so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, aby rokovali o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine, ktorú ruská armáda na Putinov rozkaz napadla vo februári 2022.

7:15 Ruský prezident Vladimir Putin by mal využiť príležitosť súhlasiť s prímerím na Ukrajine počas piatkových rokovaní so svojim americkým náprotivkom Donaldom Trumpom v meste Anchorage na Aljaške. V piatok to vyhlásil nemecký kancelár Friedrich Merz, píše agentúra AFP.

6:05 Americký prezident Donald Trump sa dnes v meste Anchorage na Aljaške stretne so svojím ruským náprotivkom Vladimírom Putinom. Rokovať budú o ukončení vojny na Ukrajine. Dvojstranný summit sa odohrá v neprítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V prípade úspechu rozhovorov si Trump praje usporiadať trojstranný summit za účasti nielen ruského prezidenta, ale aj Zelenského, s cieľom uzatvoriť dohodu medzi Moskvou a Kyjevom.

Kim vyzdvihol vzťahy s Ruskom v liste adresovanom Putinovi

Severokórejský vodca Kim Čong-un v liste adresovanom ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi uviedol, že bilaterálne vzťahy medzi obomi krajinami dosiahli „plný rozkvet“ a v budúcnosti budú ešte pevnejšie. List v piatok zverejnila severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA pri príležitosti 80. výročia oslobodenia krajiny od japonskej koloniálnej nadvlády, píše agentúra Jonhap.

„Osemdesiatročná historická, tradičná a krvou zapečatená solidarita medzi Severnou Kóreou a Ruskom je základom, ktorý povýšil bilaterálne priateľstvo na najpevnejšie kamarátstvo – komplexné strategické partnerstvo,“ uviedol Kim v liste. „Veľké priateľstvo a solidarita medzi ľuďmi našich dvoch krajín, ktorí spoločne bojujú za budovanie budúcich bilaterálnych vzťahov a dosiahnutie spoločného cieľa, bude pokračovať a silnieť,“ poznamenal severokórejský líder.

Kim v liste tiež poďakoval Putinovi za zaslanie blahoželania v súvislosti s výročím a vyzdvihol obetu a úspechy sovietskych ozbrojených síl počas oslobodzovania KĽDR. Ruskému lídrovi a ruskej armáde zároveň poprial „víťazstvo a slávu“ a vyjadril presvedčenie, že krajina úspešne ochráni svoju dôstojnosť, česť a prosperitu. Jonhap pripomína, že sovietské vojská v auguste 1945 postúpili do severných oblastí Kórejského polostrova a pomohli ukončiť 35 rokov japonskej koloniálnej nadvlády v regióne.

Severokórejský vodca tiež vyzdvihol vzťahy s Ruskom vo svojom prvom verejnom prejave pri príležitosti osláv oslobodenia vo štvrtok, informovala KCNA. „Sila solidarity medzi Severnou Kóreou a Ruskom, vytvorená úžasnými myšlienkami a skutočným priateľstvom... je nekonečná,“ vyhlásil Kim počas prejavu.

