Piatok15. august 2025, meniny má Marcela, zajtra Leonard

MIMORIADNY ONLINE Kim Čong-un chváli Putina: Trump sa dnes stretne s ruským lídrom na Aljaške

Vladimir Putin
Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

PCHJONGJANG - Severokórejský vodca Kim Čong-un v liste adresovanom ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi uviedol, že bilaterálne vzťahy medzi obomi krajinami dosiahli „plný rozkvet“ a v budúcnosti budú ešte pevnejšie. List v piatok zverejnila severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA pri príležitosti 80. výročia oslobodenia krajiny od japonskej koloniálnej nadvlády, píše agentúra Jonhap. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

6:05 Americký prezident Donald Trump sa dnes v meste Anchorage na Aljaške stretne so svojím ruským náprotivkom Vladimírom Putinom. Rokovať budú o ukončení vojny na Ukrajine. Dvojstranný summit sa odohrá v neprítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V prípade úspechu rozhovorov si Trump praje usporiadať trojstranný summit za účasti nielen ruského prezidenta, ale aj Zelenského, s cieľom uzatvoriť dohodu medzi Moskvou a Kyjevom.

Kim vyzdvihol vzťahy s Ruskom v liste adresovanom Putinovi

„Osemdesiatročná historická, tradičná a krvou zapečatená solidarita medzi Severnou Kóreou a Ruskom je základom, ktorý povýšil bilaterálne priateľstvo na najpevnejšie kamarátstvo – komplexné strategické partnerstvo,“ uviedol Kim v liste. „Veľké priateľstvo a solidarita medzi ľuďmi našich dvoch krajín, ktorí spoločne bojujú za budovanie budúcich bilaterálnych vzťahov a dosiahnutie spoločného cieľa, bude pokračovať a silnieť,“ poznamenal severokórejský líder.

Kim v liste tiež poďakoval Putinovi za zaslanie blahoželania v súvislosti s výročím a vyzdvihol obetu a úspechy sovietskych ozbrojených síl počas oslobodzovania KĽDR. Ruskému lídrovi a ruskej armáde zároveň poprial „víťazstvo a slávu“ a vyjadril presvedčenie, že krajina úspešne ochráni svoju dôstojnosť, česť a prosperitu. Jonhap pripomína, že sovietské vojská v auguste 1945 postúpili do severných oblastí Kórejského polostrova a pomohli ukončiť 35 rokov japonskej koloniálnej nadvlády v regióne.

Severokórejský vodca tiež vyzdvihol vzťahy s Ruskom vo svojom prvom verejnom prejave pri príležitosti osláv oslobodenia vo štvrtok, informovala KCNA. „Sila solidarity medzi Severnou Kóreou a Ruskom, vytvorená úžasnými myšlienkami a skutočným priateľstvom... je nekonečná,“ vyhlásil Kim počas prejavu.

Viac o téme: RuskoVladimir PutinUkrajinaKim Čong-unVojna na UkrajineVolodymyr Zelenskyj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Karol Nawrocki
Nečakaný zvrat! Trump si vybral poľského prezidenta namiesto premiéra v rozhovore o Ukrajine
Zahraničné
Rusko obmedzuje volania cez
Rusko obmedzuje volania cez zahraničné aplikácie v snahe bojovať proti zločincom
Zahraničné
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Európski lídri diskutujú o územnej integrite Ukrajiny a bezpečnostných zárukách
Zahraničné
Viktor Orbán
Maďarsko opäť ŠOKUJE na európskej pôde: Vyhlásenie o Ukrajine a jej slobode, krajina zaradila spiatočku!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Lucia Vráblicová už sa pozviechala z rozchodu: Ako rozpad manželstva zvládol syn?!
Lucia Vráblicová už sa pozviechala z rozchodu: Ako rozpad manželstva zvládol syn?!
Prominenti
Angolská 'dcéra' Lýdie Eckhardt už je mamou: Z dievčatka je modelka, z jej póz sú všetci namäkko!
Angolská 'dcéra' Lýdie Eckhardt už je mamou: Z dievčatka je modelka, z jej póz sú všetci namäkko!
Prominenti
ASŠŠZ zostáva s MŠVVaM SR v ostrom rozpore
ASŠŠZ zostáva s MŠVVaM SR v ostrom rozpore
Správy

Domáce správy

Hrozná hygiena, predaj po
Hrozná hygiena, predaj po záruke aj SALMONELA! FOTO Bežné kontroly v obchodoch priniesli OTRASNÉ zistenia
Domáce
Slovensko má najdrahšie sladené
Slovensko má najdrahšie sladené nápoje v regióne: Výrobcovia bijú na poplach, predaj prudko klesá!
Domáce
Ministerstvo vnútra rieši mimoriadnu
Ministerstvo vnútra rieši mimoriadnu situáciu v Spišskom Štiavniku: Pripravuje kroky na upokojenie napätia
Domáce
Vodiči nákladných áut, pozor! Prvého septembra môžete jazdiť bez výnimky, pripomína polícia
Vodiči nákladných áut, pozor! Prvého septembra môžete jazdiť bez výnimky, pripomína polícia
Banská Bystrica

Zahraničné

USA ponúkli odmenu 10
USA ponúkli odmenu 10 miliónov dolárov za informácie vedúce k zatknutiu drogového bossa „El Abuela“
Zahraničné
Iránsky minister zahraničných vecí
Irán spojil sily s Čínou a Ruskom: Minister Arákčí varuje pred obnovou európskych sankcií pre jadrový program
Zahraničné
FOTO Protesty v Srbsku
Protesty v Srbsku pokračujú: V Novom Sade zničili kancelárie vládnucej SNS a v Belehrade zasahovala polícia
Zahraničné
Moskva bojuje za Orbána:
Moskva bojuje za Orbána: K voľbám sa vyjadrila aj ruská rozviedka! TOTO povedala o Európskej komisii
Zahraničné

Prominenti

Módna prehliadka Fera Mikloška,
Lucia Vráblicová sa už pozviechala z rozchodu: Ako rozpad manželstva zvládol syn?!
Domáci prominenti
Anabela Mollová súťažila v
NOVÉ telo slovenskej speváčky: NADVÁHE dala ZBOHOM a teraz... Trpké priznanie po rokoch!
Domáci prominenti
Rakovina udrela na dovolenke:
Rakovina udrela na dovolenke: Marián Zednikovič hral takmer do poslednej chvíle!
Osobnosti
Módna prehliadka Lýdie Eckhardt
Angolská 'dcéra' Lýdie Eckhardt už je mamou: Z dievčatka je modelka, z jej póz sú všetci namäkko!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Desivá pasca umelej inteligencie:
Desivá pasca umelej inteligencie: Rada od chatbota spôsobila mužovi vážnu otravu, TOTO mal užívať!
Zaujímavosti
Zabudnite na dlhoročné mýty:
Zabudnite na dlhoročné mýty: Vedci odhalili telesnú črtu, ktorá môže prezradiť veľkosť mužskej výbavy!
Zaujímavosti
Dámy, radšej sa zamerajte
Dámy, radšej sa zamerajte na svoje panvové dno už dnes: 7 dôvodov, prečo ho posilniť!
vysetrenie.sk
Nelegálny vstup do chránenej
Chcel selfie so slonom, ten ho zrazil k zemi: Útok obrovského cicavca zachytili kamery, turista bojoval o život!
Zaujímavosti

Dobré správy

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Ako pokračuje stavba obchvatu Prešova? Pozrite si unikátne zábery z razenia tunela Okruhliak! (foto)
Ako pokračuje stavba obchvatu Prešova? Pozrite si unikátne zábery z razenia tunela Okruhliak! (foto)
Poznáme účet za ďalšie dotovanie cien energií: Štát to bude stáť vyše 400 miliónov eur! (foto)
Poznáme účet za ďalšie dotovanie cien energií: Štát to bude stáť vyše 400 miliónov eur! (foto)
Konsolidácia len na papieri? Nové výdavky zhltli väčšinu úspor. Toto musí skončiť, varuje rozpočtová rada!
Konsolidácia len na papieri? Nové výdavky zhltli väčšinu úspor. Toto musí skončiť, varuje rozpočtová rada!
Slovenská ekonomika padá: Rast HDP je najslabší za posledných 10 kvartálov, prekvapil aj analytikov!
Slovenská ekonomika padá: Rast HDP je najslabší za posledných 10 kvartálov, prekvapil aj analytikov!

Šport

VIDEO Zázraku chýbalo trochu šťastia! Trnava odvrátila šialené manko, krutá facka v predĺžení
VIDEO Zázraku chýbalo trochu šťastia! Trnava odvrátila šialené manko, krutá facka v predĺžení
Konferenčná liga
Trnava reaguje na heroický výkon v odvete: Smútok, sklamanie a veľká škoda
Trnava reaguje na heroický výkon v odvete: Smútok, sklamanie a veľká škoda
Konferenčná liga
Skvelý míľnik pre celý tenis: Hráči na okruhu ATP si rozdelia rekordnú sumu peňazí
Skvelý míľnik pre celý tenis: Hráči na okruhu ATP si rozdelia rekordnú sumu peňazí
ATP
Ako prebiehal prestup do Atlética a odmietnutie Arabov? Hancko objasnil všetky detaily
Ako prebiehal prestup do Atlética a odmietnutie Arabov? Hancko objasnil všetky detaily
La Liga

Auto-moto

VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
Novinky
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Novinky
Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Doprava
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Čo napísať do motivačného listu, ak nemáte prax? Príklad pre absolventov
Čo napísať do motivačného listu, ak nemáte prax? Príklad pre absolventov
Po škole do zamestnania
Virálne video odhalilo problém na trhu práce: Mala by sa generácia X báť o svoju budúcnosť?
Virálne video odhalilo problém na trhu práce: Mala by sa generácia X báť o svoju budúcnosť?
Pracovné prostredie
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Beskydský závitok s ryžou
Beskydský závitok s ryžou
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Výber receptov
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Rady a tipy

Technológie

Na týchto Samsung telefónoch môžeš už dnes vyskúšať Android 16 a One UI 8
Na týchto Samsung telefónoch môžeš už dnes vyskúšať Android 16 a One UI 8
Samsung
Výskumníci predstavili plast, aký tu ešte nebol. Je pevnejší ako oceľ a vie sa sám opravovať
Výskumníci predstavili plast, aký tu ešte nebol. Je pevnejší ako oceľ a vie sa sám opravovať
Technológie
Google brutálne vylepšil AI Gemini. Po týchto novinkách ju nebudeš vedieť prestať používať
Google brutálne vylepšil AI Gemini. Po týchto novinkách ju nebudeš vedieť prestať používať
Aplikácie a hry
Musk už začipoval prvých ľudí. Altman, šéf OpenAI, rovnako chystá čip, ktorý spojí mozog so strojom
Musk už začipoval prvých ľudí. Altman, šéf OpenAI, rovnako chystá čip, ktorý spojí mozog so strojom
Správy

Bývanie

Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Už starli, a tak veľký dom vymenili za nový. Ich bývanie je skromné, ale očarí pokojnou atmosférou vidieka
Už starli, a tak veľký dom vymenili za nový. Ich bývanie je skromné, ale očarí pokojnou atmosférou vidieka
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch

Pre kutilov

Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Recepty
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Údržba a opravy
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Dvor a záhrada
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dve znamenia zverokruhu, ktoré sú voči ženám štedré: Títo muži na svojich manželkách a milenkách nešetria
Partnerské vzťahy
Dve znamenia zverokruhu, ktoré sú voči ženám štedré: Títo muži na svojich manželkách a milenkách nešetria
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Hrozná hygiena, predaj po
Domáce
Hrozná hygiena, predaj po záruke aj SALMONELA! FOTO Bežné kontroly v obchodoch priniesli OTRASNÉ zistenia
Moskva bojuje za Orbána:
Zahraničné
Moskva bojuje za Orbána: K voľbám sa vyjadrila aj ruská rozviedka! TOTO povedala o Európskej komisii
Vladimir Putin prehovoril o
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Kim Čong-un chváli Putina: Trump sa dnes stretne s ruským lídrom na Aljaške
Slovensko má najdrahšie sladené
Domáce
Slovensko má najdrahšie sladené nápoje v regióne: Výrobcovia bijú na poplach, predaj prudko klesá!

Ďalšie zo Zoznamu