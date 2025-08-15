MIMORIADNY ONLINE Kim Čong-un chváli Putina: Trump sa dnes stretne s ruským lídrom na Aljaške

PCHJONGJANG - Severokórejský vodca Kim Čong-un v liste adresovanom ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi uviedol, že bilaterálne vzťahy medzi obomi krajinami dosiahli „plný rozkvet“ a v budúcnosti budú ešte pevnejšie. List v piatok zverejnila severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA pri príležitosti 80. výročia oslobodenia krajiny od japonskej koloniálnej nadvlády, píše agentúra Jonhap. Situáciu sledujeme online.
Kim vyzdvihol vzťahy s Ruskom v liste adresovanom Putinovi
„Osemdesiatročná historická, tradičná a krvou zapečatená solidarita medzi Severnou Kóreou a Ruskom je základom, ktorý povýšil bilaterálne priateľstvo na najpevnejšie kamarátstvo – komplexné strategické partnerstvo,“ uviedol Kim v liste. „Veľké priateľstvo a solidarita medzi ľuďmi našich dvoch krajín, ktorí spoločne bojujú za budovanie budúcich bilaterálnych vzťahov a dosiahnutie spoločného cieľa, bude pokračovať a silnieť,“ poznamenal severokórejský líder.
Kim v liste tiež poďakoval Putinovi za zaslanie blahoželania v súvislosti s výročím a vyzdvihol obetu a úspechy sovietskych ozbrojených síl počas oslobodzovania KĽDR. Ruskému lídrovi a ruskej armáde zároveň poprial „víťazstvo a slávu“ a vyjadril presvedčenie, že krajina úspešne ochráni svoju dôstojnosť, česť a prosperitu. Jonhap pripomína, že sovietské vojská v auguste 1945 postúpili do severných oblastí Kórejského polostrova a pomohli ukončiť 35 rokov japonskej koloniálnej nadvlády v regióne.
Severokórejský vodca tiež vyzdvihol vzťahy s Ruskom vo svojom prvom verejnom prejave pri príležitosti osláv oslobodenia vo štvrtok, informovala KCNA. „Sila solidarity medzi Severnou Kóreou a Ruskom, vytvorená úžasnými myšlienkami a skutočným priateľstvom... je nekonečná,“ vyhlásil Kim počas prejavu.