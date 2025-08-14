Štvrtok14. august 2025, meniny má Mojmír, zajtra Marcela

Vo Francúzsku zomreli po syroch dvaja ľudia na listeriózu: Úrady sťahujú nebezpečné výrobky z predaja

PARÍŽ - Francúzsko sťahuje niekoľko druhov mäkkých syrov po úmrtí dvoch ľudí na listeriózu. Niekoľko ďalších ľudí ochorelo po požití syrov predávaných v supermarketoch po celej krajine, informovala dnes agentúra Reuters.

Podozrenie sa týka syrov typu camembert, brie a ďalších mäkkých syrov. Francúzske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že mliekarenská firma Chavegrand sťahuje desiatky šarží mäkkých syrov po tom, čo bola odhalená možná spojitosť medzi prípadmi listeriózy a konzumáciou výrobkov tejto mliekarne. Firma vyrába syry pre niekoľko maloobchodných reťazcov ako Leclerc, Carrefour a Auchan.

Firma uviedla, že stará výrobná linka, z ktorej pochádzajú podozrivé syry, už bola uzavretá a že jej produkty, ktoré sú teraz na regáloch supermarketov, sú bezpečné. ,,Boli sme šokovaní, keď sme sa dopočuli o týchto dvoch drámach, a tvrdo pracujeme na zaistení bezpečnosti našich výrobných liniek," povedal Reuters hovorca spoločnosti Guillaume Albert.

Stiahnuté výrobky a distribúcia

Všetky stiahnuté výrobky sú mäkké syry s plesňovým povlakom, vyrobené z pasterizovaného kravského alebo kozieho mlieka. Výrobca ich do 9. augusta dodával do obchodov po celom Francúzsku a pod rôznymi značkami ich distribuoval aj medzinárodne, uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Stanovisko českých úradov ČTK zisťuje.

Medzi príznaky listeriózy patrí napríklad horúčka, bolesti hlavy, malátnosť, nevoľnosť, vracanie alebo vodnatá nekrvavá hnačka. Takzvaná systémová listerióza môže byť fatálna, u novorodeneckej listeriózy sa môžu vyskytnúť predčasné pôrody, spontánne potraty, pôrod mŕtveho dieťaťa či infekcia novorodenca. Do ľudského organizmu sa baktérie môže dostať napríklad prostredníctvom nevhodne ošetrených alebo skladovaných potravín. Pre zdravých ľudí obvykle v malom množstve baktéria nebezpečná nie je, komplikácie ale hrozia u starších ľudí, tehotných žien, detí alebo u ľudí s oslabenou imunitou. Francúzske ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že sa v krajine nakazili ľudia vo veku 34 až 95 rokov. Jeden zo zosnulých sa stretával aj s ďalšími zdravotnými problémami. Prvé prípady nákazy boli odhalené v júni.

