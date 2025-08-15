Piatok15. august 2025, meniny má Marcela, zajtra Leonard

Moskva bojuje za Orbána: K voľbám sa vyjadrila aj ruská rozviedka! TOTO povedala o Európskej komisii

Maďarský premiér Viktor Orbán
Maďarský premiér Viktor Orbán (Zdroj: TASR/AP Photo/Denes Erdos, File)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

BUDAPEŠŤ - Podľa tvrdení ruskej zahraničnej rozviedky je súčasné maďarské vedenie pre Európsku komisiu čoraz väčšou prekážkou. Ako nástupcu Viktora Orbána vraj Brusel vidí opozičného lídra Pétera Magyara.

Podľa ruskej zahraničnej rozviedky (SVR) sa vzťahy medzi Budapešťou a vedením Európskej únie dostali na najhorší bod za celé obdobie Orbánovej vlády. Brusel má byť údajne rozhorčený najmä tým, že Maďarsko vedie nezávislú politiku a opakovane blokuje kľúčové spoločné rozhodnutia – predovšetkým v otázkach týkajúcich sa Ruska a vojny na Ukrajine.

Posledná kvapka: rozpočet EÚ

Ako uvádza SVR, „poslednou kvapkou“ pre vedenie Európskej komisie bolo nedávne rozhodnutie Maďarska zablokovať návrh nového sedemročného rozpočtu EÚ. Podľa Budapešti bol dokument vypracovaný s cieľom militarizovať Európu a pripraviť ju na vojnový konflikt s Moskvou.

Rozviedka tvrdí, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová „vážne skúma“ scenáre, ako v Budapešti zmeniť vládu. Ako hlavného kandidáta na post premiéra má údajne vidieť opozičného lídra strany Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza), Pétera Magyara, ktorého považuje za lojálneho k európskym elitám.

Cieľ: voľby 2026 – alebo skôr

Podľa SVR má Brusel v úmysle dostať Magyara k moci v parlamentných voľbách na jar 2026, „prípadne aj skôr“. Rozviedka neuvádza, či plánuje podniknúť kroky na udržanie premiéra Viktora Orbána, ktorého politika je pre Moskvu výhodnejšia.

Financovanie a zahraničná podpora

SVR vo svojej tlačovej správe uvádza, že na podporu Magyara boli zmobilizované rozsiahle materiálne, administratívne, mediálne a lobbistické zdroje. Finančné prostriedky majú byť pripravené nemeckými straníckymi fondmi, viacerými nórskymi mimovládnymi organizáciami na ochranu ľudských práv a Európskou ľudovou stranou.

Účasť Kyjeva

Podľa rovnakého zdroja sa na „protiorbánovskej“ kampani podieľa aj Kyjev, ktorý je nespokojný s tým, že Budapešť blokuje jeho integráciu do EÚ. SVR tvrdí, že „režim prezidenta Volodymyra Zelenského“ vykonáva „najšpinavšiu prácu“ – vrátane snáh destabilizovať situáciu v Maďarsku prostredníctvom ukrajinských tajných služieb a miestnej ukrajinskej komunity.

Orbán verí vo víťazstvo

Sedem mesiacov pred parlamentnými voľbami vyhlásil Viktor Orbán, že jeho strana Fidesz má pred sebou jasné víťazstvo. Prieskumy však ukazujú, že jeho hlavným vyzývateľom sa stáva práve strana Tisza pod vedením Pétera Magyara, ktorá si získava výrazný náskok.

Viac o téme: RuskoUkrajinaViktor OrbánEurópska komisiaRuská rozviedkaSVRPéter Magyar
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Maďarský premiér Viktor Orbán
Zdrvujúce slová Orbána: Rusko vojnu už vyhralo! Otázkou je, kedy to Západ uzná
Zahraničné
Viktor Orbán
O budúcnosti Európy dnes už rokujú Moskva a Washington, tvrdí Orbán
Zahraničné
Na snímke maďarský prezident
Maďarský prezident adresoval odkaz mladým haniacim Fidesz: Zožal ostrú kritiku!
Zahraničné
Viktor Orbán
Maďarsko opäť ŠOKUJE na európskej pôde: Vyhlásenie o Ukrajine a jej slobode, krajina zaradila spiatočku!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Angolská 'dcéra' Lýdie Eckhardt už je mamou: Z dievčatka je modelka, z jej póz sú všetci namäkko!
Angolská 'dcéra' Lýdie Eckhardt už je mamou: Z dievčatka je modelka, z jej póz sú všetci namäkko!
Prominenti
ASŠŠZ zostáva s MŠVVaM SR v ostrom rozpore
ASŠŠZ zostáva s MŠVVaM SR v ostrom rozpore
Správy
Hromadnú pripomienku Takto nie podpísalo 31 tisíc ľudí
Hromadnú pripomienku Takto nie podpísalo 31 tisíc ľudí
Správy

Domáce správy

Hrozná hygiena, predaj po
Hrozná hygiena, predaj po záruke aj SALMONELA! FOTO Bežné kontroly v obchodoch priniesli OTRASNÉ zistenia
Domáce
Slovensko má najdrahšie sladené
Slovensko má najdrahšie sladené nápoje v regióne: Výrobcovia bijú na poplach, predaj prudko klesá!
Domáce
Ministerstvo vnútra rieši mimoriadnu
Ministerstvo vnútra rieši mimoriadnu situáciu v Spišskom Štiavniku: Pripravuje kroky na upokojenie napätia
Domáce
Vodiči nákladných áut, pozor! Prvého septembra môžete jazdiť bez výnimky, pripomína polícia
Vodiči nákladných áut, pozor! Prvého septembra môžete jazdiť bez výnimky, pripomína polícia
Banská Bystrica

Zahraničné

Moskva bojuje za Orbána:
Moskva bojuje za Orbána: K voľbám sa vyjadrila aj ruská rozviedka! TOTO povedala o Európskej komisii
Zahraničné
Škandál s odhalenými prsiami
Škandál s odhalenými prsiami na VIDEU: Cestujúca udrela letušku! Ochranka jej roztrhla tričko
Zahraničné
americký prezident Donald Trump
Trump vyzval Izrael, aby umožnil vstup novinárov do Pásma Gazy: Tí by mali informovať o humanitárnych aktivitách
Zahraničné
Generálny tajomník OSN Antonio
OSN vyzvala Izrael na zrušenie plánov židovskej osady: Oddelila by východný Jeruzalem od Západného brehu Jordánu
Zahraničné

Prominenti

Anabela Mollová súťažila v
NOVÉ telo slovenskej speváčky: NADVÁHE dala ZBOHOM a teraz... Trpké priznanie po rokoch!
Domáci prominenti
Rakovina udrela na dovolenke:
Rakovina udrela na dovolenke: Marián Zednikovič hral takmer do poslednej chvíle!
Osobnosti
Módna prehliadka Lýdie Eckhardt
Angolská 'dcéra' Lýdie Eckhardt už je mamou: Z dievčatka je modelka, z jej póz sú všetci namäkko!
Domáci prominenti
Nick Viall s manželkou
Obrovská BOLESŤ známeho herca: Jeho manželka POTRATILA... Už TRETÍKRÁT tento rok!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Desivá pasca umelej inteligencie:
Desivá pasca umelej inteligencie: Rada od chatbota spôsobila mužovi vážnu otravu, TOTO mal užívať!
Zaujímavosti
Zabudnite na dlhoročné mýty:
Zabudnite na dlhoročné mýty: Vedci odhalili telesnú črtu, ktorá môže prezradiť veľkosť mužskej výbavy!
Zaujímavosti
Dámy, radšej sa zamerajte
Dámy, radšej sa zamerajte na svoje panvové dno už dnes: 7 dôvodov, prečo ho posilniť!
vysetrenie.sk
Nelegálny vstup do chránenej
Chcel selfie so slonom, ten ho zrazil k zemi: Útok obrovského cicavca zachytili kamery, turista bojoval o život!
Zaujímavosti

Dobré správy

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Ako pokračuje stavba obchvatu Prešova? Pozrite si unikátne zábery z razenia tunela Okruhliak! (foto)
Ako pokračuje stavba obchvatu Prešova? Pozrite si unikátne zábery z razenia tunela Okruhliak! (foto)
Poznáme účet za ďalšie dotovanie cien energií: Štát to bude stáť vyše 400 miliónov eur! (foto)
Poznáme účet za ďalšie dotovanie cien energií: Štát to bude stáť vyše 400 miliónov eur! (foto)
Konsolidácia len na papieri? Nové výdavky zhltli väčšinu úspor. Toto musí skončiť, varuje rozpočtová rada!
Konsolidácia len na papieri? Nové výdavky zhltli väčšinu úspor. Toto musí skončiť, varuje rozpočtová rada!
Slovenská ekonomika padá: Rast HDP je najslabší za posledných 10 kvartálov, prekvapil aj analytikov!
Slovenská ekonomika padá: Rast HDP je najslabší za posledných 10 kvartálov, prekvapil aj analytikov!

Šport

VIDEO Zázraku chýbalo trochu šťastia! Trnava odvrátila šialené manko, krutá facka v predĺžení
VIDEO Zázraku chýbalo trochu šťastia! Trnava odvrátila šialené manko, krutá facka v predĺžení
Konferenčná liga
Trnava reaguje na heroický výkon v odvete: Smútok, sklamanie a veľká škoda
Trnava reaguje na heroický výkon v odvete: Smútok, sklamanie a veľká škoda
Konferenčná liga
Skvelý míľnik pre celý tenis: Hráči na okruhu ATP si rozdelia rekordnú sumu peňazí
Skvelý míľnik pre celý tenis: Hráči na okruhu ATP si rozdelia rekordnú sumu peňazí
ATP
Ako prebiehal prestup do Atlética a odmietnutie Arabov? Hancko objasnil všetky detaily
Ako prebiehal prestup do Atlética a odmietnutie Arabov? Hancko objasnil všetky detaily
La Liga

Auto-moto

VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
Novinky
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Novinky
Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Doprava
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Čo napísať do motivačného listu, ak nemáte prax? Príklad pre absolventov
Čo napísať do motivačného listu, ak nemáte prax? Príklad pre absolventov
Po škole do zamestnania
Virálne video odhalilo problém na trhu práce: Mala by sa generácia X báť o svoju budúcnosť?
Virálne video odhalilo problém na trhu práce: Mala by sa generácia X báť o svoju budúcnosť?
Pracovné prostredie
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Beskydský závitok s ryžou
Beskydský závitok s ryžou
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Výber receptov
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Rady a tipy

Technológie

Na týchto Samsung telefónoch môžeš už dnes vyskúšať Android 16 a One UI 8
Na týchto Samsung telefónoch môžeš už dnes vyskúšať Android 16 a One UI 8
Samsung
Výskumníci predstavili plast, aký tu ešte nebol. Je pevnejší ako oceľ a vie sa sám opravovať
Výskumníci predstavili plast, aký tu ešte nebol. Je pevnejší ako oceľ a vie sa sám opravovať
Technológie
Google brutálne vylepšil AI Gemini. Po týchto novinkách ju nebudeš vedieť prestať používať
Google brutálne vylepšil AI Gemini. Po týchto novinkách ju nebudeš vedieť prestať používať
Aplikácie a hry
Musk už začipoval prvých ľudí. Altman, šéf OpenAI, rovnako chystá čip, ktorý spojí mozog so strojom
Musk už začipoval prvých ľudí. Altman, šéf OpenAI, rovnako chystá čip, ktorý spojí mozog so strojom
Správy

Bývanie

Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Už starli, a tak veľký dom vymenili za nový. Ich bývanie je skromné, ale očarí pokojnou atmosférou vidieka
Už starli, a tak veľký dom vymenili za nový. Ich bývanie je skromné, ale očarí pokojnou atmosférou vidieka
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch

Pre kutilov

Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Recepty
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Údržba a opravy
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Dvor a záhrada
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dve znamenia zverokruhu, ktoré sú voči ženám štedré: Títo muži na svojich manželkách a milenkách nešetria
Partnerské vzťahy
Dve znamenia zverokruhu, ktoré sú voči ženám štedré: Títo muži na svojich manželkách a milenkách nešetria
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Moskva bojuje za Orbána:
Zahraničné
Moskva bojuje za Orbána: K voľbám sa vyjadrila aj ruská rozviedka! TOTO povedala o Európskej komisii
Slovensko má najdrahšie sladené
Domáce
Slovensko má najdrahšie sladené nápoje v regióne: Výrobcovia bijú na poplach, predaj prudko klesá!
Škandál s odhalenými prsiami
Zahraničné
Škandál s odhalenými prsiami na VIDEU: Cestujúca udrela letušku! Ochranka jej roztrhla tričko
Obrovský škandál: Zdravotná sestra
Zahraničné
Obrovský škandál: Zdravotná sestra mala sexuálne obťažovať novorodencov! Boli predčasne narodení

Ďalšie zo Zoznamu