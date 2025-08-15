Moskva bojuje za Orbána: K voľbám sa vyjadrila aj ruská rozviedka! TOTO povedala o Európskej komisii

BUDAPEŠŤ - Podľa tvrdení ruskej zahraničnej rozviedky je súčasné maďarské vedenie pre Európsku komisiu čoraz väčšou prekážkou. Ako nástupcu Viktora Orbána vraj Brusel vidí opozičného lídra Pétera Magyara.
Podľa ruskej zahraničnej rozviedky (SVR) sa vzťahy medzi Budapešťou a vedením Európskej únie dostali na najhorší bod za celé obdobie Orbánovej vlády. Brusel má byť údajne rozhorčený najmä tým, že Maďarsko vedie nezávislú politiku a opakovane blokuje kľúčové spoločné rozhodnutia – predovšetkým v otázkach týkajúcich sa Ruska a vojny na Ukrajine.
Posledná kvapka: rozpočet EÚ
Ako uvádza SVR, „poslednou kvapkou“ pre vedenie Európskej komisie bolo nedávne rozhodnutie Maďarska zablokovať návrh nového sedemročného rozpočtu EÚ. Podľa Budapešti bol dokument vypracovaný s cieľom militarizovať Európu a pripraviť ju na vojnový konflikt s Moskvou.
Rozviedka tvrdí, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová „vážne skúma“ scenáre, ako v Budapešti zmeniť vládu. Ako hlavného kandidáta na post premiéra má údajne vidieť opozičného lídra strany Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza), Pétera Magyara, ktorého považuje za lojálneho k európskym elitám.
Cieľ: voľby 2026 – alebo skôr
Podľa SVR má Brusel v úmysle dostať Magyara k moci v parlamentných voľbách na jar 2026, „prípadne aj skôr“. Rozviedka neuvádza, či plánuje podniknúť kroky na udržanie premiéra Viktora Orbána, ktorého politika je pre Moskvu výhodnejšia.
Financovanie a zahraničná podpora
SVR vo svojej tlačovej správe uvádza, že na podporu Magyara boli zmobilizované rozsiahle materiálne, administratívne, mediálne a lobbistické zdroje. Finančné prostriedky majú byť pripravené nemeckými straníckymi fondmi, viacerými nórskymi mimovládnymi organizáciami na ochranu ľudských práv a Európskou ľudovou stranou.
Účasť Kyjeva
Podľa rovnakého zdroja sa na „protiorbánovskej“ kampani podieľa aj Kyjev, ktorý je nespokojný s tým, že Budapešť blokuje jeho integráciu do EÚ. SVR tvrdí, že „režim prezidenta Volodymyra Zelenského“ vykonáva „najšpinavšiu prácu“ – vrátane snáh destabilizovať situáciu v Maďarsku prostredníctvom ukrajinských tajných služieb a miestnej ukrajinskej komunity.
Orbán verí vo víťazstvo
Sedem mesiacov pred parlamentnými voľbami vyhlásil Viktor Orbán, že jeho strana Fidesz má pred sebou jasné víťazstvo. Prieskumy však ukazujú, že jeho hlavným vyzývateľom sa stáva práve strana Tisza pod vedením Pétera Magyara, ktorá si získava výrazný náskok.