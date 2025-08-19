Úrad vlády vníma podnet verejného ochrancu práv pri novele o mimovládkach ako zbytočný a politický

BRATISLAVA - Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský sa podľa Úradu vlády (ÚV) SR svojím podaním na Ústavný súd (ÚS) SR v prípade novely zákona o neziskových organizáciách postavil na stranu politickej opozície. Úrad tvrdí, že VOP si nekriticky osvojil „zavádzajúcu“ kritiku opozície, ktorá bola niekoľkokrát vyvrátená, a nevšimol si ani odporúčania zo strany medzinárodných autorít. Podanie úrad vníma ako zbytočné a politické. Informoval o tom tlačový a informačný odbor ÚV SR.
„Úrad vlády SR ako jeden z tvorcov zákona o stransparentnení mimovládneho sektora na Slovensku rešpektuje právo verejného ochrancu práv sa aj formou ústavných podaní zapájať do tvorby verejných politík. Je však nepochopiteľné, že pri svojom podaní si nekriticky osvojil zavádzajúcu argumentáciu politickej opozície, ktorá bola v priebehu verejnej diskusie niekoľkokrát vyvrátená. Rovnako ako politická opozícia si nevšimol oficiálne odporúčania na stransparentnenie tretieho sektora zo strany medzinárodných autorít ako OECD, Greco či FATF, na ktoré reagovala prijatá legislatíva,“ uviedol úrad.
Pripomenul, že na Ústavnom súde SR už prebieha konanie o súlade prijatej legislatívy s Ústavou SR a Ústavný súd SR nevyhovel žiadosti o pozastavenie účinnosti. Úrad preto vníma podanie VOP, ktoré neprináša žiadne nové argumenty, ako zbytočné a politické. „Je zarážajúce, že vo svojom vyjadrení VOP nevníma potrebu stransparentnenia nakladania so stovkami miliónov eur z verejných a európskych zdrojov a nekriticky preberá argumentáciu mimovládnych organizácií, ktoré dnes prešetrujú orgány činné v trestnom konaní,“ poznamenal ÚV.
Zároveň potvrdil, že je aj v tomto konaní pripravený spolu s ostatnými rezortmi vecne vyvrátiť všetky zavádzajúce tvrdenia, tak ako sa to deje aj vo vzťahu k medzinárodným inštitúciám.
Verejný ochranca práv sa obrátil na Ústavný súd SR v prípade novely zákona o neziskových organizáciách. Niektoré časti zákona podľa neho porušujú princíp slobody a sťažujú participáciu občianskej spoločnosti na verejnom živote a zavádzajú neprimerané štátne zásahy umožňujúce „špicľovanie“ mimovládnych organizácií. Verí, že ústavný súd vyhovie jeho návrhu, čím ostane zachovaná vysoká úroveň združovacieho práva.
Novela zákona o neziskových organizáciách platí od júna. Pre organizácie napríklad zavádza povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.