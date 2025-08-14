Španielsko požiadalo Európsku úniu o pomoc: Krajinu zasiahli lesné požiare

MADRID - Španielsko požiadalo Európsku úniu o pomoc pri boji s lesnými požiarmi, oznámil v stredu večer minister vnútra Fernando Grande-Marlaska. Potrebné sú podľa neho najmä dve lietadlá na hasenie požiarov vodou. Informuje správa agentúry AFP.
V Španielsku spálilo tento rok celkovo 199 lesných požiarov takmer 99.000 hektárov územia. Ide o viac než dvojnásobok plochy spálenej v rovnakom období vlani. Požiare si v posledných dňoch vyžiadali v krajine najmenej jednu obeť. Sedem ľudí s popáleninami hospitalizovali, štyria z nich sú v kritickom stave.
Lesné požiare v Španielsku (Zdroj: TASR/AP/Lalo R. Villar)
Ťažko postihnutý je autonómny región Kastília a León
Ťažko postihnutý je autonómny región Kastília a León, ležiaci severne od metropoly Madrid. Z oblasti evakuovali tisíce ľudí. Vláda zároveň zvýšila úroveň národnej pohotovosti a pripravila dodatočnú podporu pre regionálne orgány, ktoré dohliadajú na viaceré evakuačné operácie a uzávierky diaľnic. Hustý porast a vysoké teploty, ktoré sužujú Španielsko už takmer dva týždne, vytvorili „najhoršie možné podmienky pre vznik tejto situácie“, uviedla podľa AFP vedúca civilnej ochrany v Kastílii a Leóne Irene Cortesová.
Pomoc žiada aj Grécko
Minister vnútra Grande-Marlaska požiadal partnerov v EÚ, aby hasičské lietadlá nasadili čo najskôr vzhľadom na predpovede počasia, podľa ktorých by sa mohli lesné požiare ešte zhoršiť. Madrid v prípade potreby podľa neho požiada aj o nasadenie samotných hasičov. Na EÚ sa v utorok so žiadosťou o pomoc obrátilo aj Grécko, ktoré momentálne zažíva zrejme najhoršie dni v rámci tohtoročnej sezóny lesných požiarov. Tie sa naprieč krajinou snaží uhasiť viac než 4800 hasičov, ktorým pomáha aj armáda.
Extrémne horúčavy a lesné požiare sužujú v týchto dňoch viacero krajín južnej Európy, okrem Španielska a Grécka aj Portugalsko, Taliansko, Albánsko, Čiernu Horu a Turecko a naberajú na intenzite, informovala agentúra AP. Katastrofickú situáciu hlásili tiež z Maroka. Úrady vznik požiarov pripisujú prírodným javom, ako aj úmyselnému podpaľačstvu.