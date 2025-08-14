AKTUÁLNE Dramatické zábery z požiaru v Petržalke: Veľká evakuácia, hasiči v náručí odnášali deti!

BRATISLAVA - Štvrtok 14. augusta nezačal pre všetkých obyvateľov Petržalky vôbec dobre. Ich životy sa náhle zmenili po tom, ako vypukol požiar v jednom z bytových domov. Po sociálnych sieťach sa už množia videá a zábery z dymiacej bytovky, ktorú museli ísť zachraňovať hasiči. Najnovšie zábery z miesta požiaru sú skutočne dramatické.
Všetko sa to podľa polícia odohralo v skorých ranných hodinách o 7:00. "Dnes krátko po 7:00 hodine sme prijali na linke 158 oznámenie o požiari bytového domu na Medveďovej ulici v Petržalke. Na miesto boli ihneď vyslané viaceré policajné hliadky," skonštatoval komunikačný odbor.
"Následne bolo zistené, že v priestoroch jedného z bytov na 4. poschodí v bytovom dome došlo k požiaru a k silnému zadymeniu, v dôsledku ktorého na mieste aktuálne prebieha evakuácia osôb. K zraneniu osôb doposiaľ neprišlo," popisuje súčasnú situáciu polícia.
Hasiči pridali detaily a desivé zábery
Hasiči v Bratislave potvrdili, že boli dnes krátko pred 7:00 hodinou ráno privolaní k požiaru v byte 12-poschodového bytového domu na Medveďovej ulici v mestskej časti Petržalka. "Po príjazde na miesto udalosti zistili, že požiarom bol zasiahnutý najmä balkón bytu na 4. poschodí. Požiar sa podarilo hasičom dostať v krátkom čase pod kontrolu pomocou jedného prúdu vody," napísali.
Evakuácia a zisťovanie príčiny
Hasiči z budovy vyviedli 4 osoby, ktoré si do opatery prevzala posádka sanitného automobilu hasičskej záchrannej služby. Súbežne prehľadali ďalšie priestory bytového domu a zadymené priestory odvetrali prostredníctvom pretlakovej ventilácie.
Pri požiari sa nikto nezranil. Príčina vzniku je podľa hasičov v štádiu zisťovania