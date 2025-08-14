Štvrtok14. august 2025, meniny má Mojmír, zajtra Marcela

Hasiči v noci zasahovali na Orave! Horel obytný príves, vznikla škoda za 7500 eur

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/EyeEm Mobile GmbH)
TASR

KLIN - Nočný požiar obytného prívesu v katastri obce Klin v okrese Námestovo si v stredu (13. 8.) vyžiadal priamu materiálnu škodu vyčíslenú na 7500 eur. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.

Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Námestove. „Po príjazde na miesto bolo zistené, že vo vnútri karavanu sa nikto nenachádza. V karavane vybuchla propán-butánová fľaša. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali jedným vysokotlakovým prúdom,“ uviedli z HaZZ s tým, že príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.

Ďalšie zo Zoznamu