Rusko chce ešte lepšie odpočúvať NATO: Stavia obrovskú anténu, aká nemá obdoby! Kúsok od Poľska

MOSKVA - V Kaliningradskej oblasti vzniká zariadenie, aké v Európe nemá obdobu. Obrovské kruhové pole antén s priemerom 1,6 kilometra má umožniť Moskve odpočúvať komunikáciu NATO aj narúšať spojenie počas krízy.
Satelitné snímky odhalili tajný projekt
Podľa portálu Tochnyi a ukrajinskej televízie TSN zachytili satelity pri meste Čerňachovsk rozostavaný komplex tvorený siedmimi sústrednými kruhmi. Ide pravdepodobne o CDAA (Circularly Disposed Antenna Array) – systém, ktorý umožňuje zachytávať a lokalizovať rádiové signály na obrovské vzdialenosti.
Obrovský dosah a široké využitie
Najväčší kruh nového zariadenia meria až 1,6 kilometra. Pre porovnanie, doteraz najväčšie CDAA v Európe pri nemeckom Augsburgu má priemer 410 metrov. Odborníci odhadujú, že ruská anténa dokáže sledovať signály až do vzdialenosti 7 400 kilometrov. Okrem zachytávania komunikácie môže komunikovať s ponorkami pod hladinou, rušiť radary či odpočúvať taktické siete.
Strategické riziko pre NATO
Analytici upozorňujú, že poloha komplexu – menej než sto kilometrov od hraníc Poľska (25 km) a Litvy – je prekvapujúca. V prípade konfliktu by bola anténa ľahko zničiteľná delostreleckou paľbou, no dovtedy predstavuje vážnu hrozbu. Podľa Tochnyi z tohto miesta Rusko získa schopnosť monitorovať prenosy a radarové siete naprieč Poľskom, Litvou či Nemeckom a v prípade krízy môže zasahovať do komunikačných kanálov aliancie.
Kaliningrad – pevnosť na Baltiku
Samotný Kaliningrad je už dnes jedným z najviac militarizovaných regiónov v Európe. Okrem raketových a radarových systémov tu nedávno poľskí výskumníci identifikovali ďalšie zariadenia elektronického boja, ktoré pravdepodobne stáli za výpadkami navigačného signálu GNSS v Baltskom mori. Nové pole antén tak posilňuje dlhodobú stratégiu Moskvy budovať z exklávy špionážne a vojenské centrum namierené proti NATO.
Roky do dokončenia
Výstavba sa začala v roku 2023 a podľa expertov bude pokračovať ešte niekoľko rokov. Už teraz však projekt vyvoláva obavy v celej Európe. „Zariadenie by mohlo byť jedným z najmocnejších odpočúvacích uzlov na kontinente,“ upozorňujú analytici.