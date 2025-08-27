Rusko predlžuje zákaz vývozu benzínu, uviedla moskovská vláda

Ilustračné foto (Zdroj: Gettyimages.com)
MOSKVA - Rusko predlžuje zákaz vývozu benzínu. Podľa agentúry Reuters to dnes uviedla ruská vláda. Krajina sa v niektorých regiónoch potýka s nedostatkom benzínu po sérii ukrajinských útokov na ropné rafinérie. Pôvodne mal zákaz vývozu prestať platiť na konci augusta.
Pre výrobcov pohonných hmôt bude zákaz nanovo platiť do 1. októbra. Pre ostatných zostane v platnosti až do 31. októbra.
Rusko sa s nedostatkom benzínu potýka v čase vysokého sezónneho dopytu po pohonných hmotách zo strany poľnohospodárov a motoristov. V niektorých častiach krajiny sú pohonné hmoty na prídel a napriek poklesu cien ropy zdražejú. Moskva, ktorá ropu, z ktorej sa benzín vyrába, vo veľkom exportuje, ho zakázala vyvážať už koncom júla.