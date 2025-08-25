V Rusku hrozila katastrofa: Jadrovú elektráreň zasiahol ukrajinský dron! Ocitla sa v plameňoch

KURSK - V ruskom Kursku došlo k vážnemu incidentu. Po páde zostreleného ukrajinského dronu vypukol v tamojšej jadrovej elektrárni požiar, ktorý sa podarilo lokalizovať skôr, než prerástol do katastrofy.
Nočný poplach pri reaktoroch
Požiar vypukol v noci na nedeľu priamo v areáli elektrárne. Miestni hasiči okamžite zasiahli a snažili sa dostať plamene pod kontrolu, aby neohrozili bezpečnosť zariadenia.
Zasiahnutý transformátor
Podľa vedenia elektrárne, ktoré citoval portál France24, spôsobil incident ukrajinský bezpilotný stroj. „Vojenský dron patril ozbrojeným silám Ukrajiny a bol zostrelený protileteckou obranou neďaleko Kurskej jadrovej elektrárne,“ uviedlo vedenie. Po dopade dron explodoval a poškodil transformátor.
Obmedzená prevádzka, obavy z radiácie
Hoci pri nehode nedošlo k zraneniam, tretí energetický blok funguje iba v zníženom režime – vyrába približne polovicu bežného výkonu. Hasiči požiar uhasili a podľa úradov je úroveň radiácie v areáli stabilná, bez akéhokoľvek úniku.
Kyjev mlčí
Moskva tvrdí, že cieľom útoku bola priamo elektráreň, no Ukrajina sa k obvineniam zatiaľ oficiálne nevyjadrila. Informoval o tom portál BBC.