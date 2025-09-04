Rázny krok! Nepál zablokuje Facebook, X a iné siete: Platformy nesplnili TOTO

KÁTHMANDU - Nepálska vláda vo štvrtok oznámila, že zablokuje prístup k vyše 20 sociálnym sieťam, medzi nimi aj k platformám Facebook a X. Dôvodom je nesplnenie povinnosti registrovať sa v krajine v stanovenom termíne. Informovala o tom agentúra AFP.
„Neregistrované sociálne siete budú od dnešného dňa deaktivované,“ uviedol podľa agentúry AFP hovorca ministerstva pre komunikáciu a informačné technológie Gajéndra Kumar Thaku. Podľa miestnych médií má blokovanie zabezpečiť Národný telekomunikačný úrad. Povinnosť registrácie pre všetky zahraničné aj domáce platformy vyplýva zo smerníc schválených v roku 2023 a potvrdil ju aj verdikt Najvyššieho súdu.
Platformy, ktoré požiadavku splnili
Medzi platformami, ktoré požiadavku splnili, figurujú TikTok, Viber, WeTalk, Nimbuzz a Poppo Live. Ostatné siete – vrátane najväčších ako Facebook či X – zostávali vo štvrtok napriek rozhodnutiu vlády stále prístupné. Podľa kritikov môže tento krok nepálskej vlády predstavovať obmedzenie slobody prejavu. Úrady však tvrdia, že cieľom je umožniť účinnejší dohľad nad obsahom na internete.