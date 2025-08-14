Ďalší dvaja ruskí miliardári sú mŕtvi: Príčina je neznáma! Počet záhadných úmrtí medzi elitou opäť stúpol

MOSKVA - Len v priebehu dvoch dní prišla správa o smrti dvoch významných predstaviteľov ruského biznisu. 11. augusta zomrel vo veku 56 rokov Michail Kenin, zakladateľ a spolumajiteľ developerského giganta Samolet. O deň neskôr médiá informovali o náhlej smrti Dmitrija Osipova (59), predsedu predstavenstva spoločnosti Uralkali, najväčšieho producenta chloridu draselného na svete.
Podľa prepočtov kanála "Profesor Preobraženskij" na Telegrame ide už o osemnásty prípad záhadného úmrtia vysoko postaveného manažéra od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.
Kenin: od vrcholu k pádu
Kenin založil skupinu Samolet spolu s podnikateľom Igorom Jevtuševským a dlhé roky ju riadil v Moskve, Petrohrade a okolitých regiónoch. Firma sa stala lídrom ruského trhu podľa objemu rozostavanej bytovej výstavby a v roku 2023 získala významný kontrakt na rozvoj okresu v Nižnom Novgorode.
Jeho meno sa objavovalo aj na spoločenských stránkach bulvárnych médií – najmä pre údajný vzťah jeho dcéry Michelle, úspešnej tenistky, s prokremeľským spevákom Shamanom. Táto romanca sa však podľa správ skončila, keď sa Shaman začal stretávať s Jekaterinou Mizulinovou, šéfkou Ligy pre bezpečný internet.
Podľa portálu fakeoff.org nebol Kenin len developer – údajne držal podiel v mene klanu bývalého ministra obrany Sergeja Šojgua a guvernéra Moskovskej oblasti Andreja Vorobjova. Po tom, ako sa Šojgu údajne dostal do nemilosti u Vladimira Putina, prišiel aj Keninov pád. Akcie Samoletu sa prepadli o 65 %, pätina projektov meškala a Kenin zúfalo hľadal kupca pre svoj 30-percentný podiel v hodnote až 30 miliárd rubľov. Obchod sa však neuskutočnil.
Zomrel 10. augusta, pričom príčina smrti nebola zverejnená. Pre niektorých novinárov sú okolnosti prinajmenšom podozrivé.
Osipov: chemický magnát
Dmitrij Osipov bol významnou postavou ruského chemického priemyslu. Viedol Uralkali ako generálny riaditeľ v rokoch 2013 až 2020, neskôr stál na čele výrobcu titánu VSMPO-Avisma a v roku 2023 sa do Uralkali vrátil ako predseda predstavenstva. V minulosti pôsobil aj v spoločnostiach Chimprom a Sibur-Chimprom.
Firma jeho úmrtie označila za „náhle“, bez uvedenia bližších detailov.
Vzorec, ktorý desí
Politický analytik Ivan Preobraženskij upozorňuje, že za posledné tri a pol roka zomrelo za zvláštnych okolností minimálne 18 vysokopostavených manažérov veľkých ruských spoločností. Každé z týchto úmrtí vyvoláva otázky, no odpovede zostávajú v nedohľadne.