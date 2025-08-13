Nawrocki naznačil pripravenosť rokovať o reformách justičného systému

VARŠAVA - Nový poľský prezident Karol Nawrocki v utorok vyhlásil, že je pripravený viesť rokovania o takmer desaťročnom politickom spore týkajúcom sa reforiem justičného systému. Podmienkou je však podľa jeho slov rešpektovanie ústavy, informuje PAP.
„Som pripravený na takéto rokovania, ale rešpektovanie poľskej ústavy a poľského právneho a politického systému musí byť východiskovým bodom,“ povedal Nawrocki v rozhovore pre televíznu stanicu Polsat News.
Novozvolený prezident zdôraznil potrebu návratu k právnemu štátu. Na otázky týkajúce sa spolupráce s ministrom spravodlivosti Waldemarom Žurekom odpovedal, že táto spolupráca bude závisieť od reformy troch kľúčových orgánov dozorujúcich právny systém – Ústavného tribunálu, Najvyššieho súdu a Národnej súdnej rady.
„Som si vedomý, že poľské zákony sa tvoria v Sejme (dolná komora poľského parlamentu) a Senáte (horná komora parlamentu) a musia byť odsúhlasené prezidentom... preto som pripravený na rokovania s ministrom Žurekom, ktoré budú založené na poľskom práve,“ dodal Nawrocki.