Jazdil zo strany na stranu! Vodič z Poľska nafúkal viac ako 2,8 promile

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
LEVOČA - Diaľniční policajti z Beharoviec zaznamenali v pondelok (11. 8.) na ceste v smere od Košíc na tunel Prešov vodiča pod vplyvom alkoholu. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Poobede policajná hliadka podrobila kontrole vodiča osobného vozidla, ktorý bezdôvodne zvyšoval a znižoval svoju rýchlosť i jazdil zo strany na stranu. Vodičom bol 40-ročný Poliak, bol podrobený dychovej skúške, výsledok presiahol 2,8 promile. Poliak bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia,“ uviedla Ligdayová s tým, že vodiča obvinili z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.