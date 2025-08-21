Vallo otvorene: Je potrebné neustále opakovať, že sloboda nie je automatická

BRATISLAVA - Je potrebné neustále opakovať, že sloboda nie je automatická. Za tú našu vďačíme generáciám pred nami, ktoré za ňu bojovali a položili svoje životy. Uviedol to primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti pri príležitosti 57. výročia vojenskej invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.
„Potrebujeme si tento deň pripomínať, aby sme nepripustili falšovanie a skresľovanie histórie,“ konštatuje Vallo. Pripomínať si ho podľa neho treba aj preto, aby sme si lepšie uvedomili, že ako krajina potrebujeme spojencov s rovnakými hodnotami a rovnakým rešpektom k slobode a demokracii, ako máme my. A zároveň preto, aby sme boli citlivejší voči tomu, čo sa deje okolo nás.
Enormné hospodárske a morálne školy
Po odsúdení okupácie, ktorá priniesla nielen enormné hospodárske a morálne školy, volá aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. „Okupáciu z roku 1968 musíme odsúdiť a pripomínať si ju aj dnes. Sloboda je krehká,“ odkazuje Droba na sociálnej sieti.
Podľa starostu Starého Mesta Mateja Vagača je dôležitá pamäť, pretože chráni pred chybami, ktorých sme sa už dopustili a upozorňuje, keď sa dejiny pokúšajú zopakovať. Takéto udalosti podľa neho neprichádzajú z ničoho nič. V roku 1968 im predchádzalo postupné podkopávanie slobody, šírenie neprávd a systematické vytváranie podhubia pre tyraniu. „Sloboda je krehká a potrebuje našu stálu bdelosť. Aby sme sa už nikdy nezobudili do rána, aké priniesol 21. august 1968,“ píše Vagač na sociálnej sieti.