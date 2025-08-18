Hrôzostrašné zábery, z ktorých tuhne krv v žilách: Muž uniká istej smrti, blesk ho zastihol piatok trinásteho!

WISCONSIN – Obrovské šťastie v nešťastí. Piatok trinásteho sa stal takmer osudným Ryenovi Kahlovi z amerického štátu Wisconsin. Iba o vlások unikol smrti a blesku s obrovskou silou, čo zachytila aj kamera.
Na záberoch je vidieť ako uprostred búrky Ryen vystúpi z auta, keď znenazdajky pri ňom udrie blesk s obrovskou silou. Oranžový záblesk a ohlušujúci rachot zachytila aj bezpečnostná kamera pri miestnej strednej škole, kde pracuje jeho manželka. A hoci k tejto desivej udalosti došlo v piatok 13., pre Ryena to bude zrejme jeden z najšťastnejších dní v jeho živote, informovalo imeteo.sk.
Video sa okamžite rozšírilo na sociálnych sieťach a vyvolalo hotovú senzáciu. Aj z dôvodu, že k incidentu došlo v mestečku s názvom „Luck“ (v preklade štastie). Na zázname dokonca vidieť, že blesk bol taký silný, že zo stromu odletovali kusy kôry. Jeden z väčších kusov dopadol neďaleko Ryena a pripomenul mu, aké nebezpečné a riskantné môže byť takéto počasie.
„Bolo to neuveriteľne hlasné a veľmi jasné. Vôbec som to nečakal,“ uviedol muž pre miestne médiá. „Keď sa pozriete na video, vidíte, ako zo stromu lietajú trosky. Som nesmierne šťastný, že som nažive,“ dodal. Na strome údajne zostala aj akási „jazva“ po blesku a to od koruny až po korene. Odborníci opäť apelovali na verejnosť, aby sa v prípade búrky neschovávali pod stromami.