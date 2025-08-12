Inšpekcia mala rodičom obetí streľby na Filozofickej fakulte umožniť nazrieť do spisu

PRAHA - Pozostalí po obetiach streľby na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK) majú právo na informácie z vyšetrovania Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov (GIBS). V utorok to vo svojom rozhodnutí uviedol český Ústavný súd ÚS), podľa ktorého inšpekcia nekonala v súlade so zákonom, keď rodičom obetí neumožnila nazrieť do spisu. Rodičia chceli vedieť, ako GIBS preverila postup polície pri zásahu, informuje spravodajkyňa v Prahe.
Polícia svoje rozhodnutie neumožniť rodičom nazrieť do spisu GIBS zdôvodnila tým, že vo veci nezačala trestné konanie. Otec jednej z obetí preto podal podnet na mestské štátne zastupiteľstvo, aby preskúmalo postup inšpekcie, pretože sa domnieval, že nie je zákonný. U mestského ani vrchného štátneho zastupiteľstva však neuspel. So sťažnosťou sa preto obrátil na Ústavný súd a ten jej čiastočne vyhovel.
Otec zomrelého dievčaťa sa podľa súdu po celý čas domáhal len toho, aby vyšetrovanie - bez ohľadu na jeho výsledok - prebiehalo transparentne, čo malo byť dosiahnuté práve sprístupnením spisu. „Ústavný súd dospel k záveru o porušení práv sťažovateľa a inšpekcii prikázal, aby otcovi zastreleného dievčaťa sprístupnila spis súvisiaci s vyšetrovaním postupu polície,“ uviedol súd.
Inšpekcia porušila základné právo sťažovateľa
Spresnil, že inšpekcia porušila základné právo sťažovateľa na účinné vyšetrovanie vyplývajúce z práva na život. Zároveň pripomenul, že právo nazerať do spisu nie je neobmedzené a napríklad utajované informácie podľa zvláštneho zákona nemusia byť pri nazeraní sprístupnené. „Je na GIBS, aby posúdila, či niektoré časti sťažovateľom požadovaného spisu spadajú pod uvedené výnimky, a prípadne urobila opatrenia na ich ochranu. Vo zvyšku musí sťažovateľovi spis sprístupniť,“ dodal súd. V hlavnej budove FF UK v Prahe zastrelil 21. decembra 2023 jej študent 13 ľudí, jedna ďalšia osoba neskôr zomrela v nemocnici. Zranil aj ďalších 25 ľudí a napokon sa zastrelil.