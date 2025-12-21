Ľudia si v Prahe koncertom a tichou pietou pripomenuli obete streľby

PRAHA - Študenti, pedagógovia aj verejnosť si v nedeľu v Prahe koncertom a tichou pietnou spomienkou pripomenuli obete streľby na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK) spred dvoch rokov. Rektorka UK Milena Králíčková vo vysielaní stanice ČT24 podotkla, že univerzita za ten čas urobila v oblasti bezpečnosti mnohé opatrenia.
Spomienková akcia sa začala popoludní v evanjelickom kostole U Salvátora, kde sa konal benefičný koncert nazvaný „2. rok potom“. Okrem iného na ňom v premiére zaznela aj skladba venovaná obetiam tragédie od českého skladateľa a bývalého študenta FF UK Jana Šikla. Koncert usporiadali spolky Uši pre dušu a Spojení nádejou v spolupráci s FF UK. Výťažok podporí neziskovú organizáciu Nevypusť dušu. Po koncerte sa účastníci presunuli k pamätníku obetiam streľby pred budovou FF UK na Námestí Jana Palacha, ku ktorému kládli kvety a zapaľovali pri ňom sviečky. Obete si uctili tichou spomienkou.
Podľa rektorky Králíčkovej urobila univerzita za dva roky v oblasti bezpečnosti mnohé opatrenia. „V modernejších budovách máme kontrolované vstupy, na filozofickej fakulte bola prebudovaná vrátnica, na celej univerzite máme krízový informačný a zvolávací systém a okrem toho sa už realizovalo mnoho školení a cvičení... A napríklad rámy, ktoré sme od začiatku skôr odmietali, nie sú to, čo by sme využívali a nie sú v budovách UK aplikované,“ uviedla vo vysielaní ČT24.
Univerzita prijala opatrenia
Zároveň sa podľa nej tiež ukázalo, že univerzita musí študentom oveľa viac ponúkať aj preventívnu psychologickú podporu, keď sa v priebehu akademického roka cítia zle. O podporu podľa nej požiadali tisícky študentov a stovky zamestnancov. Na UK študuje 50.000 študentov a pracuje 13.000 zamestnancov.
K pamätníku prichádzali ľudia počas celého dňa. Osobne si pamiatku obetí prišli uctiť aj niektorí politici, napríklad predseda Senátu Miloš Vystrčil spolu s ďalšími senátormi a neskôr aj premiér Andrej Babiš. Ten novinárom povedal, že sa chce prípadu ešte venovať rovnako ako problematike duševného zdravia, ktoré označil za svoju prioritu.
Na sociálnej sieti X sa k tragédii vyjadril aj český prezident Petr Pavel. „Česko dnes spomína na obete udalostí, ktoré v našej novodobej histórii nemajú obdobu. V myšlienkach sme so všetkými, ktorí pred dvomi rokmi prišli o svojich blízkych na filozofickej fakulte a v Klánovickom lese a s tými, ktorí stále cítia ťažobu a bolesť tohto dňa,“ uviedol prezident. Spomienkové udalosti zakončí o 20.00 h omša za obete a pozostalých v Kostole Najsvätejšieho Salvátora pri Karlovom moste.
Dva roky od tragédie
V hlavnej budove Filozofickej fakulty UK v Prahe 21. decembra 2023 jej študent zastrelil 13 ľudí, jedna osoba neskôr zomrela v nemocnici. Útočník zranil ďalších 25 ľudí a napokon sa zastrelil. Krátko pred masakrom na FF UK zastrelil v obci Hostouň svojho otca, približne týždeň predtým náhodného muža s dieťaťom v Klánovickom lese na okraji Prahy.